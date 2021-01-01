داعية يكشف عنها .. 9 كلمات نصح بها النبي قبل الدعاء تجعله مستجابا

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صورة الخبر: الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر


كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي من علماء وزارة الأوقاف ، عن هدية جديدة لعموم المسلمين أوردها الإمام الترمذي في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، أن هذه الدعوة ما دعا بها عبد مسلم ، وطلب من الله عز وجل شيء إلا واستجاب له ، هذه الدعوة التي قالها ذا النون " لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

وأضاف أبو بكر خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية أن الإمام الحاكم قال عن هذا الدعاء ، من قالها وهو مريض لمدة 40 يوما وبرئ من مرضه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن مات بعدها حصل على أجر شهيد .

أوقات استجابة الدعاء كاملة
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، أن أوقات الدعاء المستجاب يكون فى جوف الليل ووقت السحر الساعة الاخيرة قبل الفجر، يوم الجمعة بعد العصر، يوم عرفة، عند فطر الصائم، كل هذه أوقات للدعاء المستجاب.

وتابع: من كان يدعي وتأخر مطلبه فعليه ان يتحلى بالأدب ولا يستأخر ولا يستبطئ الإستجابة لأن الله عز وجل يستجيب لنا متى اراد لا متى نريد.

المصدر: elbalad

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