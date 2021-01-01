داعية يكشف عنها .. 9 كلمات نصح بها النبي قبل الدعاء تجعله مستجابا

كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي من علماء وزارة الأوقاف ، عن هدية جديدة لعموم المسلمين أوردها الإمام الترمذي في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ، أن هذه الدعوة ما دعا بها عبد مسلم ، وطلب من الله عز وجل شيء إلا واستجاب له ، هذه الدعوة التي قالها ذا النون " لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
وأضاف أبو بكر خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية أن الإمام الحاكم قال عن هذا الدعاء ، من قالها وهو مريض لمدة 40 يوما وبرئ من مرضه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومن مات بعدها حصل على أجر شهيد .
أوقات استجابة الدعاء كاملة
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
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