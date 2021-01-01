لطعمها الشهي ..عمل شوربة السي فود بالكريمة



شوربة السي فود بالكريمة شوربة السي فود بالكريمة



شوربة السي فود واحدة من أكثر أنواع الأطعمة المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، لطعمها الشهي والمميز ولاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية.



قدمت الشيف عبير عبد الحليم طريقة عمل طريقة عمل شوربة السي فود، التي تقدم بجوار مجموعة مميزة من الأسماك المقلية أو المشوية والجمبري بكل أنواعه ومع الأرز بالجمبري.



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فوائد الصحية لشوربة السي فود

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- تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة والحيوية،بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن.- فقدان الوزن، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، بالإضافة إلى سعراتها الحرارية المعتدلة.المقادير لعمل شوربة السي فودجمبري مقشر ومقطع1 سبيط مقطع مكعبات2 سمك فيليه مقطع مكعبات2عدد كابوريا حسب الرغبةجزرة مقطعة مكعبات.2 عود كرفس مقطع2 حبة طماطمحبهان ورق لوري3 فصوص ثوم مفروممستكةرشة سكرملعقة صغيرة ملح، فلفل أسودقشر الجمبريكوب كريمة لبانيالطريقة لعمل شوربة السي فود1- في وعاء بيها ماء على النار يغلي ثم يضاف به قشر الجمبري المغسول جيدًا والمستكة والحبهان والفلفل الأسود ورشة السكر والملح.2- يوضع بعد ذلك ورق الغار والكرفس والطماطم والجزر البصل والثوم ويترك الخليط لمدة 15 دقيقة على النار حتى يغلي.3- ترفع الشوربة من على النار ثم تصفى من مكوناتها جيدًا، وتترك جانبًا.4- في وعاء آخر يوضع به زيت ويشوح به الكابوريا والسبيط والجمبري ثم يوضع قطع السمك مع الاستمرار في التقليب.5-ثم تضاف شوربة الجمبريوالكريمة اللبانيوالكرفس والملح والفلفل الأسودوالقليل من المستكةويترك الخليط على النار لمدة 4 دقائق.6- ترفع شوربة السي فود من على النار، ثم تصب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة- تقدم شوربة السي فود بجانب سمك وأرز وسلطة طحينة .