تعرف علي الآثار الجانبية لـ جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
يعد الإصابة بجرثومة المعدة أمرا شائعا جدًا، على الرغم من أن معظم المصابين لا يدركون إصابتهم بها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها.
تعرف أكثر عن أعراض جرثومة المعدة .
ماهي جرثومة المعدة ؟
هي نوع من أنواع البكتيريا التي يمكن لها دخول الجسم والعيش في الجهاز الهضمي، وبعد سنوات عديدة يمكن أن تسبب القروح في بطانة المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.
وتعتبر جرثومة المعدة شائعة جدًا، حيث يعاني حوالي ثلثي سكان العالم منها.
ماهي أعراض جرثومة المعدة
_الشعور بالإنتفاخ.
_الغثيان.
_حرقة المعدة.
_الحمى.
_قلة الشهية أو فقدان الشهية.
_فقدان الوزن غير المبرر
_ألم في الظهر خلف المعده
_فقر الدم
_ظهور دم في البراز
_مشاكل في التنفس
_الشعور بالتعب الشديد دون سبب
_ألم حاد في المعدة
_لون البشرة الفاتحة
ماهي الاثار الجانبية الإصابة بجرثومة المعدة ؟
_قرحة المعدة
_التهاب بطانة المعدة
_سرطان المعدة
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