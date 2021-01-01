تعرف علي الآثار الجانبية لـ جرثومة المعدة



جرثومة المعدة جرثومة المعدة



يعد الإصابة بجرثومة المعدة أمرا شائعا جدًا، على الرغم من أن معظم المصابين لا يدركون إصابتهم بها، وذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها.







تعرف أكثر عن أعراض جرثومة المعدة .

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‏ماهي جرثومة المعدة ؟هي نوع من أنواع البكتيريا التي يمكن لها دخول الجسم والعيش في الجهاز الهضمي، وبعد سنوات عديدة يمكن أن تسبب القروح في بطانة المعدة أو في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.وتعتبر جرثومة المعدة شائعة جدًا، حيث يعاني حوالي ثلثي سكان العالم منها.‏ماهي أعراض جرثومة المعدة_الشعور بالإنتفاخ._الغثيان._حرقة المعدة._الحمى._قلة الشهية أو فقدان الشهية._فقدان الوزن غير المبرر_ألم في الظهر خلف المعده_فقر الدم_ظهور دم في البراز_مشاكل في التنفس_الشعور بالتعب الشديد دون سبب_ألم حاد في المعدة_لون البشرة الفاتحة‏ماهي الاثار الجانبية الإصابة بجرثومة المعدة ؟_قرحة المعدة_التهاب بطانة المعدة_سرطان المعدة