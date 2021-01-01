طرق غير مكلفة للاحتفال برأس السنة

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الاحتفال برأس السنة


عندما يتعلق الأمر بالاحتفال بالعام الجديد في المنزل ، يمكنك الاحتفال بالعديد من الطرق المختلفة والمميزة، واستخدام الطرق الاقتصادية وغير المكلفة لتزين المنزل والاحتفال برأس السنة.

طرق تزيين المنزل لرأس السنة
1. إعادة توظيف شجرة عيد الميلاد الخاصة بك
من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو الالتفاف حول ديكور منزلك الحالي، إذا كان لديك بالفعل شجرة عيد الميلاد ، فلا تقم بإنزالها بدلًا من ذلك ، قم بإزالة الزخارف الحمراء واستبدلها بأخرى معدنية، يمكنك تعليق الحلي الذهبية والفضية على الشجرة .

2. ديكور طاولة ذهبية مع ساعة للعد التنازلي
يعد إنشاء منظر طاولة احتفالي ذهبيًا مهمًا بنفس القدر إذا كنت تخطط لاستضافة عشاء ليلة رأس السنة الجديدة، من الأواني الذهبية إلى الأطباق المطلية بالذهب ، أنا أحب أدوات المائدة والديكورات الخاصة بالعام الجديد.

3. بالونات أرقام عملاقة
زينة السنة الجديدة الكلاسيكية هي البالونات العملاقة ذات الأرقام التي تصنع العام، تعتبر بالونات السنة هذه الخلفية المثالية لطاولة غرفة الطعام الاحتفالية هذه مع هدايا الحفلات الذهبية.

المصدر: elbalad

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