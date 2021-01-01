تعرف على فوائد الزنك لمرضى البروستاتا



الزنك الزنك

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ،فوائد الزنك لمرضي البروستاتا.



وأوضحت الدكتورة سوسن غزال أنه من فوائد الزنك للبروستاتا ما يلي :-



·يقي الزنك البروستاتا من الإصابة بجميع أنواع الأمراض، والمشاكل الصحية المختلفة.

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· يساعد الزنك الجسم على تكوين هرمون التستوستيرون النشط، والذي يعمل على عدم حدوث تضخم للبروستاتا.· يعالج ضعف الخصوبة عند الرجال.· يساعد على انكماش البروستاتا المتضخمة.· يحسن أعراض مرض التضخم الشيخوخي للبروستاتا.يمنع ارتباط هرمون الذكورة بمستقبلات الهرمون في البروستاتا؛ وهذا يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.الفوائد العامة للزنك :-- يقوّي جهاز المناعة في الجسم من خلال إنتاج الخلايا وتنظيمها.- يجدّد الخلايا الجلديّة.- يعالج حروق الشمس.- يقي الجسم من الإصابة بالأمراض.- ينظّم عمل العضلات ويقوّيها.ـ يعالج الالتهابات ويهدئ من ألمها.- يساعد على التئام وشفاء الجروح خلال مدّة قصيرة.- يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى المرضيّة البكتيريّة والفيروسيّة.- يخفّف من التعب الجسمي والإجهاد.- يحافظ على قوّة حاسّة الشم، وحاسّة الذوق.- يقلل من حدّة الشعور بالتوتر، والخوف، والقلق.- يزيد من عدد الحيوانات المنويّة عند الرجال.