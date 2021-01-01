تعرف على فوائد الزنك لمرضى البروستاتا

الزنك
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ،فوائد الزنك لمرضي البروستاتا.
وأوضحت الدكتورة سوسن غزال أنه من فوائد الزنك للبروستاتا ما يلي :-
·يقي الزنك البروستاتا من الإصابة بجميع أنواع الأمراض، والمشاكل الصحية المختلفة.
· يساعد الزنك الجسم على تكوين هرمون التستوستيرون النشط، والذي يعمل على عدم حدوث تضخم للبروستاتا.
· يعالج ضعف الخصوبة عند الرجال.
· يساعد على انكماش البروستاتا المتضخمة.
· يحسن أعراض مرض التضخم الشيخوخي للبروستاتا.
يمنع ارتباط هرمون الذكورة بمستقبلات الهرمون في البروستاتا؛ وهذا يحمي من الإصابة بسرطان البروستاتا.
الفوائد العامة للزنك :-
- يقوّي جهاز المناعة في الجسم من خلال إنتاج الخلايا وتنظيمها.
- يجدّد الخلايا الجلديّة.
- يعالج حروق الشمس.
- يقي الجسم من الإصابة بالأمراض.
- ينظّم عمل العضلات ويقوّيها.
ـ يعالج الالتهابات ويهدئ من ألمها.
- يساعد على التئام وشفاء الجروح خلال مدّة قصيرة.
- يحمي الجسم من الإصابة بالعدوى المرضيّة البكتيريّة والفيروسيّة.
- يخفّف من التعب الجسمي والإجهاد.
- يحافظ على قوّة حاسّة الشم، وحاسّة الذوق.
- يقلل من حدّة الشعور بالتوتر، والخوف، والقلق.
- يزيد من عدد الحيوانات المنويّة عند الرجال.
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