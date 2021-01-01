

تنميل اليدين والقدمين تنميل اليدين والقدمين

يعد تنميل اليدين من المشكلات الصحية الشائعة بين الكبار والصغار ولها أسباب عديدة منها نقص فيتامين ب والتهاب الأعصاب



نعرض لكم أهم طرق علاج تنميل اليدين والقدمين وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ”



يختلف علاج تنميل اليدين والقدمين حسب السبب والهدف من العلاج هو التخلص المشكلة الصحية المسببة للخدر وسيحدد طبيبك أفضل علاج لك بناءً على الحالة الأساسية والأعصاب المعنية.

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وإليكم فى السطور التالية بعض طرق علاج تنميل اليدين والقدمين التى تجعل الأعراض أقل:مسكنات آلام الأعصابالسيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكريتمارين العلاج الطبيعي لتقوية العمود الفقري أو المساعدة في تسهيل الحركةجراحة لإزالة ورم أو إصلاح مشكلة في العمود الفقريوهناك مجموعة من الحيل المنزلية التى تساعد فى علاج تنميل اليدين والقدمين والتى قدمها موقع “ healthdirect ”يمكنك تدليك الطرف المصاب للمساعدة في تحسين تدفق الدم، و في بعض الأحيان يمكن أن يساعد وضع كيس ثلج أو كيس حراري على المنطقة لمدة 15 دقيقة، لكن احرص على عدم إتلاف الجلد وإذا كانت المنطقة مخدرة ، فلن تلاحظ ما إذا كان الجو حارًا جدًا أو باردًا.تمرن بشكل متكرر لتحسين تدفق الدم واللياقة البدنية وتأكد من حصولك على قسط وافر من الراحة. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب الإفراط في تناول الكحوليات.قد تساعد بعض العلاجات البديلة مثل التدليك أو الوخز بالإبر وإذا كان تنميلك ناتجًا عن نقص في الفيتامينات ، فقد ينصحك طبيبك بتناول مكملات.