للتخلص من الصداع النصفي .. تناول هذا المشروب

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الصداع النصفي


عندما تبدأ نوبة الصداع النصفي، كل ما تريده هو الراحة، بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن تناول أدوية الصداع النصفي يمكن أن يساعد في تخفيف الألم، لكن البعض الآخر يفضل الطرق الطبيعية لعلاج الصداع.

وإليكم أبرز الطرق الطبيعية لعلاج الصداع

تخطي وجبات الطعام أو تركها لساعات طويلة من الأسباب الشائعة لنوبة الصداع النصفي، يمكن أن يتسبب في انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم الناتج عن عدم تناول الطعام في حدوث صداع ليس جزءًا من نوبة الصداع النصفي.

أظهرت الأبحاث المنشورة في Clinical Drug Investigation حدوث تحسن في آلام الصداع النصفي بين الأشخاص الذين يتناولون الأقحوان يوميًا مع الصفصاف الأبيض، وهو علاج عشبي يحتوي على خصائص مشابهة للأسبرين.

المصدر: elbalad

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