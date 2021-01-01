إيران تحذّر القوات الأمريكية من مهاجمة مصالحها في الخليج

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › إيران تحذّر القوات الأمريكية من مهاجمة مصالحها في الخليج

صورة الخبر: إيران تحذّر القوات الأمريكية
إيران تحذّر القوات الأمريكية

حذرت هيئة الأركان الإيرانية القوات الأمريكية في الخليج من مواجهة مع حرسها الثوري "إن أظهرت أطماعها تجاه المصالح الإيرانية في الخليج والسواحل والجزر".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان: "تعرف القوات الأمريكية أنه في حال وجود أي نيّة أو أطماع لديهم تجاه مصالح إيران في الخليج الفارسي والسواحل والجزر ومنصات النفط الايرانية، فإنهم سيواجهون القوات البطلة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف باقري أن "الحرس الثوري يتمتّع بقدرات فريدة من حيث كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ والسفن التي تزرع الألغام وأنواع أخرى من السفن والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى".

واختتم قائلا: "دخلت القوات الأمريكية المياه الإيرانية عن طريق الخطأ مرة أو مرتين، وتم اعتقالهم ومن ثم أطلقت إيران سراحهم بلطف، وقدّموا تعهدا مكتوبا بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروه حتى الآن".

المصدر: وكالة تسنيم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إيران تحذّر القوات الأمريكية من مهاجمة مصالحها في الخليج

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75674

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager