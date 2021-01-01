رسميًا .. نقل مباراة الزمالك والطلائع لاستاد الكلية الحربية

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صورة الخبر: الزمالك والطلائع
الزمالك والطلائع

قررات رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

وكشف عامر حسين، المشرف على المسابقات، لليوم السابع، أن قرار الرابطة بنقل المباراة بناءً على رغبة محمد يوسف المدير الفني للطلائع، الذى طلب نقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى الكلية الحربية، وتم الحصول على الموافقات ونقل المباراتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق، فى مباراة مثيرة جمعتهما بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقدم الفارس الأبيض في الشوط الأول عبر تسديدة إمام عاشور، ونجح عبد الرحيم دغموم في التعديل للمصري، ثم أتت إثارة من نوع آخر في الشوط الثاني.

المصدر: youm7

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