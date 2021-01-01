كأس العالم2022 l كمبيوتر "خارق" يتوقع نتائج المباريات حتى المباراة النهائية

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صورة الخبر: كأس العالم2022
كأس العالم2022

توقع كمبيوتر خارق يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية نتائج دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجح الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في توقع الفائز بأول مباراتين بدور الـ16 في المونديال، وهما هولندا والأرجنتين.

وبالنسبة لمباراتي الأحد، فقد توقع الكمبيوتر فوز فرنسا على بولندا، وتأهل إنجلترا على حساب السنغال.
وأشارت توقعات الكمبيوتر لباقي مباريات دور الـ16 إلى النتائج التالية:

فوز البرازيل على كوريا الجنوبية.
فوز اليابان على كرواتيا.
فوز سويسرا على البرتغال.
فوز إسبانيا على المغرب.
كذلك توقع الكمبيوتر النتائج التالية في الربع نهائي:

فوز الأرجنتين على هولندا.
فوز البرازيل على اليابان.
فوز فرنسا على إنجلترا.
فوز إسبانيا على سويسرا.
وفي نصف النهائي، توقع الكمبيوتر فوز البرازيل على الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية لملاقاة فرنسا التي ستهزم إسبانيا.

أما بالنسبة للفائز بكأس العالم 2022، فسيكون منتخب "راقصو السامبا" الذين سيهزمون "الديوك" الفرنسي، ويعيدون اللقب لأميركا الجنوبية والذي غاب عنها منذ مونديال 2002.

المصدر: skynewsarabia

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