كأس العالم2022 l كمبيوتر "خارق" يتوقع نتائج المباريات حتى المباراة النهائية

توقع كمبيوتر خارق يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية نتائج دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
ونجح الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية في توقع الفائز بأول مباراتين بدور الـ16 في المونديال، وهما هولندا والأرجنتين.
وبالنسبة لمباراتي الأحد، فقد توقع الكمبيوتر فوز فرنسا على بولندا، وتأهل إنجلترا على حساب السنغال.
وأشارت توقعات الكمبيوتر لباقي مباريات دور الـ16 إلى النتائج التالية:
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