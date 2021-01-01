فتح تحقيق .. أغلى مقاتلة أميركية تنهار في اليابان

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صورة الخبر: سقوط مقاتلة من طراز "إف 35" على مدرج في اليابان
سقوط مقاتلة من طراز "إف 35" على مدرج في اليابان

ظهرت طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، وهي "ممرغة" على مدرج في اليابان، إثر وقوع خلل في عجلتها الأمامية، بينما كانت إحدى العربات تقوم بسحبها، بعد هبوط طارئ.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المقاتلة المرموقة التي يصل سعرها إلى 100 مليون دولار، ظهرت وقد سقطت من ناحية قمرة القيادة.

وذكر المصدر أن المقاتلة التابعة للبحرية الأميركية، هبطت في قاعدة "كادينا" في منطقة أوكيناوا اليابانية في الفاتح من ديسمبر الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر.

وقرر ربان الطائرة أن يهبط بشكل احترازي إثر رصد "خلل كهربائي"، وبعد ذلك، جاءت عربة في القاعدة من أجل سحب المقاتلة على المدرج.

ولم يتضح ما إذا كان ثمة شخص على متن الطائرة المقاتلة عندما سقطت مقدمتها على المدرج.

ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار المحتملة لسقوط مقدمة الطائرة المقاتلة على المدرج، بينما فتحت البحرية الأميركية تحقيقا لأجل تحديد الأسباب.

ونقلت "ديلي ميل"، عن متحدث في القوات الأميركية، أن التحقيق جار من أجل رصد أي مشكلة محتملة في معايير السلامة والأمان.
وتوجد لدى الجيش الأميركي 300 طائرة مقاتلة شبح من طراز "إف 35"، فيما يصل سعر أحدث نسخة منها إلى 78 مليون دولار.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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