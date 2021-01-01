كأس العالم2022 l مدرب البرازيل : نيمار جاهز لمواجهة كوريا



نيمار نيمار

كشف تيتي مدرب البرازيل عن جاهزية نيمار لاعب الفريق للمشاركة ضد كوريا الجنوبية بشكل طبيعي.



- البرازيل

- كوريا الجنوبية

لم تبدأ

21:00



البرازيل

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية غدا الاثنين في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.



وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مواجهة صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وقال تيتي خلال المؤتمر الصحفي: "بخصوص نيمار سيتدرب بعد ظهر اليوم وسيبدأ المباراة ضد سويسرا".واستمر "نيمار سيخض لتدريبات محددة ولا أتوقع أي موقف قد يحدث أنا لا أنشر معلومات غير صحيحة سيتدرب ويتحسن وسيبدأ المباراة والـ 10 الآخرين لا أعرفهم".وأكمل "إذا بدأ نيمار سيكون لأنه في حالة جيدة ومستعد للعب من البداية حتى نهاية المباراة بدون مشاكل".وتابع "البرتغال خسرت من كوريا وفرنسا خسرت من تونس والأرجنتين خسرت من السعودية ولم يفز أي فريق بمبارياته الثلاثة واعتقد أن المباريات تتحدث عنها نتائجها وهي مباريات صعبة ونحن بحاجة لتوخي الحذر الشديد".وشدد "أنا أعرف أن المباراة ستكون مختلفة تماما عن الودية التي خضناها في شهر يونيو والتي فزنا بها بخمسة أهداف".وواصل "غدا صباحا سأفكر بالفريق الذي سيبدأ المباراة ضد كوريا غدا صباحا".وأضاف "أليكس ساندرو لا يزال غير قادر على اللعب ولكن دانيلو قد عاد".وأتم "بديل ساندرو سيكون لاعب شارك مع فريقه في مركز الظهير الأيسر من قبل لذلك عليكم أن تبحثوا لكي تعرفوا من هو".وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ 16 بعد تصدره للمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الثاني.