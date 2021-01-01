كأس العالم 2022 l 5 قنوات تنقل مباراتي فرنسا وبولندا والسنغال وإنجلترا

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عدم نقل مباراة فرنسا وبولندا والسنغال وإنجلترا في اليوم الثاني من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم .
ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البولندي في تمام الساعة الخامسة مساءًا فيما تلعب السنغال مع إنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.
ولم تدرج مجموعة قنوات بي إن سبورتس المباراتين في جدول البث للقناة المفتوحة حيث أذاعت القناة القطرية حتى الأن 16 مباراة من أصل 22 أعنلت عن إذاعتها مجاناً.
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