كأس العالم 2022 l 5 قنوات تنقل مباراتي فرنسا وبولندا والسنغال وإنجلترا

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أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عدم نقل مباراة فرنسا وبولندا والسنغال وإنجلترا في اليوم الثاني من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم .



ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البولندي في تمام الساعة الخامسة مساءًا فيما تلعب السنغال مع إنجلترا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.



ولم تدرج مجموعة قنوات بي إن سبورتس المباراتين في جدول البث للقناة المفتوحة حيث أذاعت القناة القطرية حتى الأن 16 مباراة من أصل 22 أعنلت عن إذاعتها مجاناً.

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طالع أيضا .. تعرف على عدد المباريات المتبقية لمشاهدتها مجاناً عبر بي إن سبورتسولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر أربعة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:القمر: استرا 4 شرقالقناة: RZRالتردد: 12736الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:5000القمر: يوتلسات 9 شرقاًالقناة: tvtالتردد: 11900الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:27500قناة ORTBتردد : 11900الاستقطاب:أفقيمعدل الترميز:27500القمر: تركسات 42 شرقاًالقناة: trt1التردد: 11096الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:30000هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاًقناة rai 1الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:27500