كأس العالم 2022 l التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والسنغال



إنجلترا والسنغال إنجلترا والسنغال

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة منتخب السنغال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2022.



وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما وصل المنتخب السنغالي للدور ذاته بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.



ويلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، مع الفائز من مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ8 بمونديال قطر 2022.

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واستقر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة السنغال في دور الـ16 بكأس العالم.ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي مواجهة السنغال بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.خط الدفاع: كييران تريبييه، جون ستونز، هاري ماجواير، لوك شو.خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، جوردان هندرسون.خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، رحيم ستيرلينج.وعلى الجانب الآخر، استقر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده الذي يرغب في تكرار إنجاز 2002.ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السنغالي مواجهة إنجلترا بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: إدوارد ميندي.خط الدفاع: يوسف سابالي، كوليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس، إسماعيل جاكوبس.خط الوسط: باب جايي، نامباليس ميندي، إيليمان ندياي.خط الهجوم: بولاي ديا، إسماعيلا سار.