كأس العالم 2022 l التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والسنغال

آخر الأخباراخبار الرياضة › كأس العالم 2022 l التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والسنغال

صورة الخبر: إنجلترا والسنغال
إنجلترا والسنغال

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة منتخب السنغال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2022.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما وصل المنتخب السنغالي للدور ذاته بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

ويلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال، مع الفائز من مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ8 بمونديال قطر 2022.

واستقر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة السنغال في دور الـ16 بكأس العالم.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإنجليزي مواجهة السنغال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كييران تريبييه، جون ستونز، هاري ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد، هاري كين، رحيم ستيرلينج.

وعلى الجانب الآخر، استقر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده الذي يرغب في تكرار إنجاز 2002.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السنغالي مواجهة إنجلترا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، كوليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس، إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: باب جايي، نامباليس ميندي، إيليمان ندياي.

خط الهجوم: بولاي ديا، إسماعيلا سار.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كأس العالم 2022 l التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والسنغال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12738

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager