مخاوف من استخدام بوتين لأخطر سم في أوكرانيا

مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقدان روسيا المزيد من الأراضي التي ضمتها، يخشى المسؤولون الأمريكيون أن يتحول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل اللجوء إلى هجوم نووي.
ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، حذر أحد الخبراء الأمريكيين من أن بوتين قد يستخدم السم القاتل "نوفيتشوك" ضد المدنيين بأوكرانيا، مع مواصلة موسكو حربها على كييف.
وذكر خبير السموم الدكتور نيل برادبري، أنه من غير المرجح أن تستخدم القوات الروسية “نوفيتشوك” ضد الجنود الأوكرانيين لأنه من المحتمل أن يكونوا محميين، وبدلًا من ذلك حذر من أن المدنيين هم الأكثر عرضة للإصابة بالسم القاتل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!