مخاوف من استخدام بوتين لأخطر سم في أوكرانيا



بوتين بوتين



مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقدان روسيا المزيد من الأراضي التي ضمتها، يخشى المسؤولون الأمريكيون أن يتحول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل اللجوء إلى هجوم نووي.



ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، حذر أحد الخبراء الأمريكيين من أن بوتين قد يستخدم السم القاتل "نوفيتشوك" ضد المدنيين بأوكرانيا، مع مواصلة موسكو حربها على كييف.



وذكر خبير السموم الدكتور نيل برادبري، أنه من غير المرجح أن تستخدم القوات الروسية “نوفيتشوك” ضد الجنود الأوكرانيين لأنه من المحتمل أن يكونوا محميين، وبدلًا من ذلك حذر من أن المدنيين هم الأكثر عرضة للإصابة بالسم القاتل.

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وأضاف لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “في حين أنه قاتل للغاية ويقتل بسرعة وسهولة، من حيث استخدامه في المعركة وضد القوات، لكن من المحتمل أن يكون ليس فعالًا”.ولفت “بالتأكيد سيتم حماية القوات التي ترتدي بدلات قتالية كيميائية، لكن لسوء الحظ، سيميل الترياق إلى استهداف المدنيين”.وأشار "سيستخدم كسلاح إرهابي للتخويف أكثر من استخدامه كسلاح مباشر ضد القوات".أخطر سم قاتلويعد سم نوفيتشوك من السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي، ولا يوجد في مكان آخر في العالم غير روسيا كونها الدولة الوحيدة التي تنتجه.وكانت الحكومة البريطانية قد اتهمت روسيا بالوقوف وراء محاولة قتل الجاسوس البريطاني السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا الذين رقدا مدة طويلة في المستشفى وهما يصارعان الموت قبل أن يتمكن الاطباء من معالجتهما وفي النهاية خرجا من المستشفى.