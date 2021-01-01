خطوات لمواجهة هجمات الفدية الخبيثة



هجمات الفدية الخبيثة هجمات الفدية الخبيثة

كيف يمكن للمؤسسات والأفراد مواجهة هجمات الفدية الخبيثة ، خاصة بعد تصاعد موجه من الهجمات مؤخرًا، تقرير حديث، أصدرته «بالو ألتو نتوركس» العالمية ، لأنه لا شك أن هجمات برامج الفدية ستواصل نموها وتطورها مع اعتماد الجهات الخبيثة لتقنيات جديدة لاستهداف الأعمال التجارية.



1- معرفة أحدث التطورات المرتبطة بمشهد التهديدات الإلكترونية المتطور والمتغير باستمرار



بانر منصور ديسمبر 2022 داخل الأخبار

ويتعين على فريق الأمن والمسؤولين التنفيذيين البقاء على اطلاع ومعرفة بالتطورات الحالية المرتبطة بهجمات الفدية وتأثيرها المحتمل على الأعمال والخطوات التي على المؤسسات اتخاذها للتعامل مع هذه الهجمات ومنعها.

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2- معرفة النتائج والآثار لفقدان البيانات الهامة على الأعماللفهم التأثيرات المختلفة لهجمات الفدية، يجب أولاً الحصول على رؤية كاملة للأصول التجارية المختلفة، وفهم مكان وجود البيانات الحساسة وكيفية الوصول إليها واستخدامها عبر المؤسسة. ولتحقيق ذلك، يتعين استكمال عملية تخطيط البيانات، والتأكد من أن الوصول إلى المعلومات السرية يتم على أساس المعرفة الوافية، ومن ثم يجب إجراء دراسة تحليلية حول مخاطر عدم القدرة على الوصول إلى هذه البيانات.3- تقييم مستوى الجاهزية على المستويين الداخلي والخارجيترتفع مخاطر وقوع هجمات الفدية الكبيرة في حال عدم وجود تقييم منتظم لدفاعات الأمن الإلكتروني في الشركة. لذا، يجب إجراء تقييم للمخاطر التي تواجه الشركة وفقاً للمشهد الأمني المعتمد والقائم على الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا وقدرات الحوكمة. كما يجب تحديد أي مخاطر يمكن أن تنجم عبر أطراف ثالثة خارجية. ويمكن إنشاء خطة رئيسية للتخفيف من حدة الهجمات توضح بالتفصيل متطلبات الوصول إلى مستهدفات الأمن المتوافقة مع أهداف العمل الإستراتيجية.4- مراجعة واختبار خطة الاستجابة للحوادثمن الهام جداً اختبار وتحديث خطة الاستجابة للحوادث بشكل منتظم، واستخدام أحدث المعلومات والبيانات المتعلقة بهجمات الفدية لإجراء التدريبات ومحاكاة الهجمات.ويهدف هذا الاختبار لقياس مدى جاهزية الشركة للاستجابة والتعامل مع هجمات الفدية، كما يساهم في تحديد الثغرات وتقييم مستوى الدفاعات والقدرة على مواجهة التكتيكات والتقنيات والإجراءات التي تستخدمها المجموعات المعروفة في شن هجمات الفدية.وأشارت دراسة حديثة – حول هجمات الفدية الخبيثة – لشركة بالو ألتو نتوركس إلى أن 70% من المؤسسات في الإمارات لديها خطة لإدارة الطوارئ الأمنية، إلا أن 51% من المؤسسات فقط واثقة من فعالية هذه الخطط.5- اعتماد نهج الأمن الإلكتروني القائم على انعدام الثقةفي حال اعتماده بالشكل الأمثل، يساهم نهج الأمن الإلكتروني الاستراتيجي القائم على انعدام الثقة (Zero Trust) في تبسيط إدارة المخاطر وتوحيدها لصد هجمات الفدية الخبيثة من خلال اعتماد حالة أمان واحدة للمستخدمين أو الأجهزة أو مصادر الاتصال أو طرق الوصول إلى المعلومات. يعمل نهج الأمن القائم على انعدام الثقة على التعامل مع مخاطر هجمات الفدية من خلال إزالة عامل الثقة ومتابعة عملية التحقق والمصادقة في كل مرحلة من مراحل التفاعل الرقمي.6- تحديد الأصول المعرضة للخطر وصد هجمات الفدية الشائعةيتعين على الشركات اعتماد نظام لتتبع مختلف الأصول والأنظمة والخدمات التي تمتلكها الشركة على شبكة الإنترنت العامة، بما يشمل تتبع الأصول عبر جميع مزودي الخدمات السحابية ومزوي خدمة الإنترنت، وذلك باستخدام فهرسة شاملة تمتد عبر المنافذ والبروتوكولات الشائعة، والتي غالبًا ما يتم تهيئتها بشكل غير صحيح. فعلى سبيل المثال، يتسبب بروتوكول سطح المكتب البعيد (RDP) بغالبية إصابات هجمات الفدية، إذ يمكن للمهاجمين اكتشاف بروتوكول سطح المكتب البعيد بسهولة نظراً للتوجهات المتزايدة والشائعة للعمل من المنزل.7- منع التهديدات المعروفة وغير المعروفةيجب البقاء على اطلاع بتطورات هجمات الفدية والتسلح بالمعرفة التقنية اللازمة لتقديم حماية جديدة بمعدل أسرع من استجابة المهاجمين.وبهدف منع التهديدات الإلكترونية المعروفة، تحتاج لإيقاف ومنع عمليات الاستغلال والبرامج الضارة وحركة مرور الأوامر والتحكم من الوصول إلى الشبكة، حيث إن حظر هذه العمليات يؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ هجمات الفدية بشكل يمكن أن يردع المهاجمين.8- اعتماد الأتمتة قدر الإمكانعند وقوع هجمات الفدية، يتم إنفاق ساعات عديدة من العمل اليدوي في محاولة تجميع مصادر المعلومات المختلفة من أدوات متعددة. لذا من المهم اعتماد الأدوات المناسبة التي تدعم الإصلاح التلقائي لهجمات الفدية باستخدام موارد التشغيل المعدة مسبقًا للاستجابة لمثل هذه الهجمات واسترجاع البيانات. تعمل منتجات تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة (SOAR) على أتمتة العملية بأكملها بشكل يمكن فرق الاستجابة من إيقاف هجمات الفدية بسرعة وتقليل فقدان البيانات والحد من التأثير المالي المرتبط بهذه الهجمات، وهذا التقرير حاول الوقوف على طرق مواجهة هجمات الفدية الخبيثة .