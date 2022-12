(تفاصيل) ميزة جديدة من جوجل كروم تتيح توفير المال أثناء التسوق الإلكتروني

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أصدرت جوجل كروم، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين توفير المال أثناء التسوق الإلكتروني، وذلك عبر مقارنة سعر بيع السلعة واحدة في أكثر من متجر إلكتروني.



ويرصد موقع “يلا بيزنس” في السطور التالية كيف يمكن الاستفادة من هذه الميزة بالصور.



توفير المال أثناء التسوق الإلكتروني

وذلك عن طريق تتبع سعر المنتج عبر العديد من المتاجر عبر الإنترنت في وقت واحد، حيث ستتلقى بريدًا إلكترونيًا إذا انخفض السعر على أي موقع حتى تتمكن من الشراء عندما يكون السعر مناسبًا لك، ويمكن عمل ذلك من خلال الخطوات التالية:انتقل إلى متجر على الإنترنت وابحث عن المنتج الذي تريد تتبعه.انقر فوق تعقب السعر في شريط العناوين.انقر فوق تعقب السعر لبدء تعقب العنصر.ستنتقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتخفيض الأسعار إلى حساب Google الذي سجلت الدخول إليه.لإيقاف تتبع أحد المنتجات، انقر على “تعقب السعر” في شريط العناوين، ثم “إلغاء التعقب”.هذه الميزة متاحة عندما تقوم بتسجيل الدخول.وأوضحت جوجل، أنه يمكن المقارنة بين نتائج البحث بشكل أسرع من اللوحة الجانبية الجديدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:قم بتوسيع اللوحة الجانبية لمقارنة نتائج البحث بسرعة دون الحاجة إلى النقر فوق زر الرجوع.أدخل بحثك في شريط العناوين وانقر على نتيجة.في شريط العناوين، انقر فوق فتح البحث في اللوحة الجانبية.سيتم فتح نتائج البحث الخاصة بك في اللوحة الجانبية.انقر فوق نتيجة وسيتم فتح الصفحة في علامة التبويب الحالية حتى تتمكن من مقارنة الصفحات والنتائج بسهولة.كما يمكن الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك أثناء التنقل من خلال التالي:استخدم كلمات المرور المحفوظة لتسجيل الدخول بسهولة إلى مواقع الويب والتطبيقات على هاتفك، ما عليك سوى تنزيل Chrome لنظام iOS أو Android ، وتسجيل الدخول والمزامنة.استخدم كاميرا هاتفك لمسح رمز الاستجابة السريعة هذا لفتح التطبيق أو متجر Play. ثم قم بتنزيل Chrome وافتحه.انقر فوق قائمة Chrome> الإعدادات> تشغيل المزامنة.اختر حساب Google الذي تريد استخدامه، ثم انقر على “نعم” ، أنا موجود.Mobile phone showing how to turn on sync overlayed with a QR code to download Chromeويمكن لمشاهدة كلمات المرور أو إضافتها أو تعديله، عمل التالي:على iPhone ، انقر فوق قائمة Chrome> كلمات المرور.في نظام Android ، انقر فوق قائمة Chrome> الإعدادات> كلمات المرور.ثبت علامة تبويب بحيث تكون دائمًا في نفس المكانتتحرك علامات التبويب المثبتة أمام علامات التبويب المفتوحة الأخرى وتبقى هناك، مما يسهل الوصول إلى علامات التبويب الأكثر أهمية بسرعة.انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة تبويب ثم انقر فوق تثبيت.لنقل علامة تبويب مثبتة إلى نافذة مختلفة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب وانقر فوق نقل علامة التبويب إلى نافذة أخرى.لإزالة تثبيت علامة تبويب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب وانقر فوق إزالة التثبيت.