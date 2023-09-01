التعليم العالي تعلن تفاصيل مِنَح للحصول على البكالوريوس خارج مصر

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).
وأضافت الإدارة أنه يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة لمصر من خلال الرابط وبدون أي نفقات من البعثات.
وأشارت إلى أن شروط التقدم للمنح:
أن يكون المرشح مصري الجنسية.. ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023.. أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ).. ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل.
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