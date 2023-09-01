التعليم العالي تعلن تفاصيل مِنَح للحصول على البكالوريوس خارج مصر

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أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).



وأضافت الإدارة أنه يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة لمصر من خلال الرابط وبدون أي نفقات من البعثات.



وأشارت إلى أن شروط التقدم للمنح:

أن يكون المرشح مصري الجنسية.. ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023.. أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ).. ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل.

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وأوضحت أن آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات: يوم الخميس الموافق 19 / 1 / 2023.