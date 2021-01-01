شاهد عملية تفكيك جهاز آبل اللوحي Apple iPad 2022



Apple iPad 2022 Apple iPad 2022

أطلقت شركة آبل Apple، الجيل العاشر من iPad في شهر أكتوبر الماضي، وهو يتميز بمظهر ومواصفات معاد تصميمها تشبه إلى حد كبير الجيل الرابع من iPad Air من عام 2020.







وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، قام موقع iFixit الشهير المختص في تفكيك الهواتف والأجهزة المحمولة، بتفكيك جهاز آبل اللوحي الجديد Apple iPad (2022)، مما كشف عن بعض الأجزاء المثيرة للاهتمام لتوضيح مكوناته ودرجة صعوبة تصلحيه، وسبب افتقاره إلى دعم الجيل الثاني من Apple Pencil.

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تكشف عملية التفكيك التي تظهر بمقطع الفيديو أدناه، كيفية إزالة شاشة Liquid Retina IPS LCD غير المصفحة بقياس 10.6 بوصة، عن التصميم الداخلي لجهاز Apple iPad (2022) من آبل، والذي يأتي مطابقا لجهاز iPad Air 2020.ولكن الاختلاف الرئيسي بين الجهازين هو أن iPad 2022 الجديد يجلب كاميرا سيلفي موضوعة أفقيا، وهي الأولى من نوعها بأي جهاز آيباد من آبل ، مما لا يترك مساحة للمغناطيسات المستخدمة في أجهزة iPad الأخرى للمساعدة في إرفاق Apple Pencil 2.وتُظهر عملية التفكيك أيضًا أن اللوحة الأم ملتصقة بالهيكل بينما يكون كابل منفذ الشحن USB-C ملحوما بها، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء الإصلاحات للجهاز.مواصفات Apple iPad (2022)يمتاز جهاز آبل اللوحي الجديد Apple iPad (2022)، بشاشة مسطحة كبيرة بقياس 10.9 بوصة، من نوع Liquid Retina، تبلغ دقتها 2360×1640 بكسل مع مستوى سطوع قدره 500 شمعة.ويقدم الجيل العاشر من آيباد، أداء أسرع مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بفضل معالج A14 Bionic من آبل، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات رباعية النواة ومحرك عصبي ذي 16 نواة.ويتمتع الجيل العاشر من آيباد، بكاميرا أمامية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، إلى جانب كاميرا رئيسية خلفية بدقة 12 ميجابكسل.ويتوفر الجهاز اللوحي الجديد، متوفرا باللون الفضي والأزرق والوردي والأصفر، في إصدارين بسعة 64 جيجابايت و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى طراز يعمل بشبكة الجيل الخامس 5G، إلى جانب طراز اخر يدعم شبكة Wi-Fi 6 التي توفر اتصالات أسرع من ذي قبل.ويتوفر جهاز Apple iPad (2022)، بسعر مرتفع مقابل 450 دولار (أي ما يعادل 11057 جنيه مصري).