الكشف عن تشكيلة شاومي المنتظرة Xiaomi 13



Xiaomi 13 Xiaomi 13

أجلت شركة شاومي، حدث إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 13، إلا أن التسريبات تستمر في الكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذه الإصدارات بما في ذلك تفاصيل حول إعدادات الكاميرا وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين والألوان.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت التسريبات الأخيرة حول سلسلة شاومي المنتظرة Xiaomi 13، على أن طرازي Xiaomi 13 و13 Pro، سيأتيان بإصدار رئيسي بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشروائي رام، وبسعة 512 من ذاكرة التخزين الداخلى المدمج.



مواصفات تشكيلة شاومي Xiaomi 13 pro

وكما أكد المسرب التقني Ishan Agarwal، على أن شاومي ستوفر نماذج أخرى بسعات مختلفة من تشكيلة Xiaomi 13، حيث ستأتي بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت+ 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

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وتبعا للمعلومات، سيضم النموذج الرئيسي ذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 بينما ستحصل النماذج الأخرى على معيار UFS 4.0 الأسرع، وستعمل جميع الهواتف بمعيار LPDDR5X لذاكرة التخزين الداخلية.وعلاوة على ذلك، ستأتي سلسلة Xiaomi 13 بأربعة ألوان على الأقل للإصدار وإصدار واحد محدود، وتجدر الإشارة إلى أن كل لون من هذه الألوان له طابع خاص ويقوم بتحرك كبير من اللمسات النهائية اللامعة المتدرجة للأجيال السابقة، حيث ستجلب التشكيلة إصدار مميز باللون الأزرق Distant Mountain مع لمسة نهائية من الجلد الخلفي.وبينما يأتي الأخضر Wilderness بتصميم زجاجي، كما يتوفر اللون الأسود وأيضا اللون الأبيض بتصميم من السيراميك.وسيحتوي هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 13، على مستشعر Sony IMX800 رئيسي بدقة 54 ميجابكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر OmniVision OV13B بدقة 12 ميجابكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تضم الإعدادات عدسة تليفوتوغرافي بمستشعر S5K3K1 من سامسونج بدقة 10 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3.2 مرة.وبالنسبة لطراز شاومي المميز 13 Pro، سوف يحتوي على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل IMX989 بمستشعر 1 بوصة، تدعم التقريب البصري OIS، مع عدسة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر JN1 من سامسونج للقطات فائقة الدقة، مع عدسة تليفوتوغرافي لتقريب بصري حتي 3.2 مرة.وكلا الهاتفين سيعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، مباشرة من الصندوق مع واجهة شاومي الجديدة MIUI 14.وسيحزم هاتف Xiaomi 13 Pro، بطارية بقوة 4820 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.سيحتوي هاتف Xiaomi 13 الأصغر حجمًا على 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي 67 وات وشحن لاسلكي 50 وات.ومن المحتمل، أن يطرح هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 pro، مقابل سعر حوالي 970 دولار (ما يقرب من 23600 جنيه مصري).