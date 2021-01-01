ميزة من «جوجل» تمنع وصول المخترقين لحساباتك

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من حين لآخر، تصدر شركة جوجل GOOGLE تحذيرات لملايين من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد Android الذين انتهكوا كلمات المرور.

وتمتلك جوجل ميزة عبقرية تنبه الأشخاص إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم جزءًا من عملية اختراق - وهي تعمل حتى على هواتف ANDROID، ويطلق عليه فحص كلمة المرور، وهو أمر يجب ألا تتجاهله أبدًا.

وتقوم جوجل Google بذلك عن طريق مطابقة كلمات المرور الخاصة بك مع خروقات البيانات المعروفة والمتاحة بسهولة للمحتالين على الإنترنت، وهذا يعني أنه يمكنك تغيير التفاصيل الخاصة بك، قبل أن يحاول المتسلل استخدامها للوصول إلى حساباتك.

وحتى الآن، كان متاحًا على متصفح كروم Google Chrome لسطح المكتب، لكن الشركة قطعت خطوة إلى الأمام في وقت سابق من هذا العام، حيث جلبت التنبيه إلى متصفح Chrome على أجهزة Android أيضًا.

ويعد Password Checkup لنظام Android أحد أحدث الميزات المفيدة التي يمكن الوصول إليها على مساعد Google.

وستساعد الحماية الإضافية المستخدمين على "التحقق من بيانات الاعتماد المحفوظة الخاصة بهم بحثًا عن نقاط الضعف الأمنية، كما وتوفر قائمة بالإجراءات لتحسين النظافة عبر الإنترنت"، على حد تعبير Google.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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