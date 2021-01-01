ميزة من «جوجل» تمنع وصول المخترقين لحساباتك

من حين لآخر، تصدر شركة جوجل GOOGLE تحذيرات لملايين من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد Android الذين انتهكوا كلمات المرور.
وتمتلك جوجل ميزة عبقرية تنبه الأشخاص إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم جزءًا من عملية اختراق - وهي تعمل حتى على هواتف ANDROID، ويطلق عليه فحص كلمة المرور، وهو أمر يجب ألا تتجاهله أبدًا.
وتقوم جوجل Google بذلك عن طريق مطابقة كلمات المرور الخاصة بك مع خروقات البيانات المعروفة والمتاحة بسهولة للمحتالين على الإنترنت، وهذا يعني أنه يمكنك تغيير التفاصيل الخاصة بك، قبل أن يحاول المتسلل استخدامها للوصول إلى حساباتك.
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