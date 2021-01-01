ناسا تُحدث نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية

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خرج رائدا فضاء ناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو من محطة الفضاء الدولية (ISS) منذ قليل اليوم السبت، في رحلة في الفضاء، لتثبيت مصفوفة شمسية Roll-Out Solar Array (iROSA) ، وفقًا لبث مباشر على موقع ناسا الإلكتروني.



وقالت ناسا في وقت سابق، إن المصفوفات الشمسية الأصلية للمحطة تعمل بشكل طبيعي، لكن كفاءتها تراجعت مع تثبيت بعضها في عام 2000.



وتخطط ناسا حاليًا لتحديث نظام الطاقة لمحطة الفضاء الدولية بستة صفائف شمسية مطروحة ، تم تركيب اثنتين منها في يونيو 2021 وتم تسليم اثنتين أخريين إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة سفينة شحن سبيس إكس في نوفمبر 2022.

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