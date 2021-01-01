يرصد تلسكوب فضائي "القمر الوحيد بأنماط طقس موسمية"

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، "أنماط طقس موسمية" لأكبر قمر لكوكب زحل، الذي يعرف بـ"تيتان"، ليصبح بذلك "الوحيد في النظام الشمسي" الذي يتمتع بمثل هذه الصفات.

و"تيتان" هو أكبر أقمار زحل، وهو القمر الوحيد المعروف أنه له غلاف جوي كثيف. ويتميز برمال مشحونة كهربائيا، وبحيرات يتدفق فيها الميثان، وجو ضبابي، لكن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي (JWST)، اكتشف أن "تيتان له أيضا أنماط طقس موسمية".

وأعلن علماء الفلك، الخميس، أن التلسكوب "رصد بقعا ساطعة في نصف الكرة الشمالي لتيتان، وهي عبارة عن غيوم كبيرة، مما يؤكد تنبؤات نموذج كمبيوتر، التي أظهرت غيوما في أواخر الصيف، عندما ترتفع درجة حرارة السطح بفعل الشمس".

ولم تُشاهد الغيوم من قبل بسبب الضباب الكثيف في الغلاف الجوي لتيتان، الذي يحجب الضوء المرئي المنعكس عن السطح، لكن التلسكوب يتميز بالأشعة تحت الحمراء، القادرة على اختراق الضباب الدخاني.

وهذا الاكتشاف يعني أن "تيتان هو القمر الوحيد في النظام الشمسي ذي الأنماط المناخية الموسمية، وهو أمر ممكن لأنه يحتوي على الغلاف الجوي اللازم"، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجدت الأبحاث السابقة التي تمت مشاركتها في أبريل، أن "تيتان يشبه الأرض بشكل مدهش فيما يتعلق بتكوينات المناظر الطبيعية، مع أرضه وكثبانه الرملية ذات الألوان الداكنة".

ويتميز القمر أيضا بالأنهار والبحيرات والبحار المليئة بالأمطار المتساقطة - على الرغم من أن المطر عبارة عن غاز الميثان السائل، يتساقط من خلال رياح النيتروجين.
ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن تيتان، كان فريدا مقارنةً بالأقمار الأخرى في النظام الشمسي، وأثبتت الأبحاث الأخيرة أن نظرياتهم يمكن أن تكون صحيحة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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