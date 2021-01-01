يقول رئيس تصاميم تيسلا أن تصميمه المفضل لا يزال “مشروعاً سرياً”



تيسلا تيسلا

كشف كبير مصممي تيسلا، فرانز فون هولزهاوزن، والذي عمل لأكثر من عقد من الزمان في الشركة، عن أن أكثر تصميم يثير حماسه هو مشروع سري لم ير النور بعد.



أثناء حديثه لصحيفة أمريكية قال فون هولزهاوزن، أن الشركة ستقدم تصميمًا جديدًا مثيرًا سيتم طرحه قريبًا. وفي حين يبدو لنا أن التصميم سيأتي في قالب سيارة جديدة فقد قال هولزهاوزن أنه لا يملك الحرية لمناقشة المشروع وقال “التصميم المفضل لدي هو التصميم القادم. على ما أعتقد، لا يمكنني الحديث عنه أكثر”.



وبالحديث عن أكثر التصاميم إثارة للجدل في الشركة حالياً، قال هولزهاوزن عن تيسلا سايبرترك “أنا متحمس حقًا بشأن البيك أب، أعتقد أن لديها فرصة أن تكون سيارة جذرية حقًا في مساحة عادية جدًا. إنني أتطلع إلى هذا التغيير ورؤية واحدة في الشارع. كما أنها عملية بشكل لا يصدق. إنها ليست الطريقة التي تبدو بها فحسب، إنها أكثر قابلية للتوظيف من أي من منافسيها إن لم يكن أكثر”.