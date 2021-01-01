تصبح De Tomaso P900 واحدة من أكثر السيارات تميزاً على الإطلاق

كشفت الشركة الإيطالية De Tomaso Automobili النقاب عن سيارتها محدودة الإنتاج P900 والمتميزة بتصميمها وأدائها. وباهظة الثمن بطبيعة الحال.
تأتي السيارة كما يبدو بالاعتماد على أساس من شقيقتها P72، وتحمل De Tomaso P900 محرك V12 طبيعي التنفس ينتج 888 حصان مع توفر محرك V10 مستورد من عالم الفورمولا 1 للعملاء الذي يرغبون بالحصول على السيارة سريعاً.
يتميز تصميم السيارة بهيكل متطرف مع تفاصيل بارزة ومكونات ديناميكية مع فاصل يحتوي على زعانف، وتتمز الواجهة الخلفية بواحد من أغرب تصاميم الأجنحة بجرأته وبساطته.
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