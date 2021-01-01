تصبح De Tomaso P900 واحدة من أكثر السيارات تميزاً على الإطلاق



De Tomaso P900 De Tomaso P900

كشفت الشركة الإيطالية De Tomaso Automobili النقاب عن سيارتها محدودة الإنتاج P900 والمتميزة بتصميمها وأدائها. وباهظة الثمن بطبيعة الحال.



تأتي السيارة كما يبدو بالاعتماد على أساس من شقيقتها P72، وتحمل De Tomaso P900 محرك V12 طبيعي التنفس ينتج 888 حصان مع توفر محرك V10 مستورد من عالم الفورمولا 1 للعملاء الذي يرغبون بالحصول على السيارة سريعاً.



يتميز تصميم السيارة بهيكل متطرف مع تفاصيل بارزة ومكونات ديناميكية مع فاصل يحتوي على زعانف، وتتمز الواجهة الخلفية بواحد من أغرب تصاميم الأجنحة بجرأته وبساطته.

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لم تعلن الشركة عن أرقام الأداء ولكنها قالت أن وزن السيارة يقل عن 900 كيلوغرام، ويعتقد من ناحية أخرى أن قوة السيارة لن تقل عن 900 لكي تقدم نسبة قوة لوزن 1:1. أما الراغبون بمحرك V10 فقد يحصلون على قوة أقل.أياً كان الحال، سيجد العملاء الـ 18 أنفسهم أمام فاتورة بقيمة تعادل 3 ملايين دولار لسدادها من أجل الحصول على واحدة من سيارات De Tomaso P900 وتخصيصها مع مهندسي الشركة قبل الحصول عليها. وقالت De Tomaso أن القليل من الحجوزات لا تزال متاحة.