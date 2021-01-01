تعرف على الجانب التكنولوجي في سيارة جيتور x70 بلس 2023.. حيث تتحقق الرفاهية والسلامة

جيتور x70 بلس 2023
المربع نت – جيتور x70 بلس 2023 هي سيارة اس يو في عائلية متوفرة في السعودية من خلال شركة التوريدات الوطنية للسيارات.. تعد من سيارات 7 راكب المتميزة بالقيمة العالية مقابل السعر بفضل اعتمادها تكنولوجيا حديثة، مع العلم أن شركة جيتور هي علامة سيارات راقية تتبع شيري.. في السطور التالية نعرفكم على تدخل التكنولوجيا الحديثة بشكل واضح في التصميم الخارجي إلى الداخلية وأنظمة السلامة.
تكنولوجيا جيتور X70 بلس من الخارج
جيتور x70 بلس 2023
المصابيح الأمامية تأتي بتقنية LED
الإضاءة الأمامية متكيفة
المرايا الخارجية كهربائية ومدفأة ومع ذاكرة
الباب الخلفي كهربائي مع مستشعر القدم
نظام دخول ذكي بدون مفتاح
تكنولوجيا داخلية جيتور x70
المقاعد الأمامية كهربائية الضبط: 6 اتجاهات لمقعد السائق و 4 اتجاهات لمقعد الراكب
نظام الذاكرة لحفظ وضعية الجلوس في مقعد السائق
المقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتبريد
شاشة نظام المعلومات والترفيه 10.25 بوصة وشاشة السائق 10.25 بوصة
نظام صوتي مع 11 سماعة
شاحن لا سلكي للهاتف الذكي
نظام إضاءة داخلية محيطية
أنظمة السلامة المتقدمة ومساعدة السائق
كاميرات 360 درجة وحساسات أمامية وخلفية
نظام تثبيت السرعة المتكيف
نظام مانع التصادم الأمامي
مراقبة المنطقة العمياء
تحذير مغادرة المسار
نظام تقييد عمل المحرك ضد السرقة
الجانب التكنولوجي في سيارة جيتور x70 بلس 2023.. حيث تتحقق الرفاهية والسلامة 4
في الختام تتوفر سيارة جيتور x70 بلس فل كامل عند الوكيل الرسمي شركة التوريدات الوطنية بسعر 108,788 ريال سعودي شامل الضريبة مع ضمان المصنع 5 سنوات أو 150,000 كيلو متر، وللمحرك ضمان خاص، 10 سنوات أو مليون كيلو متر أيهما أسبق.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!