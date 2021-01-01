تعرف على الجانب التكنولوجي في سيارة جيتور x70 بلس 2023.. حيث تتحقق الرفاهية والسلامة



جيتور x70 بلس 2023 جيتور x70 بلس 2023

المربع نت – جيتور x70 بلس 2023 هي سيارة اس يو في عائلية متوفرة في السعودية من خلال شركة التوريدات الوطنية للسيارات.. تعد من سيارات 7 راكب المتميزة بالقيمة العالية مقابل السعر بفضل اعتمادها تكنولوجيا حديثة، مع العلم أن شركة جيتور هي علامة سيارات راقية تتبع شيري.. في السطور التالية نعرفكم على تدخل التكنولوجيا الحديثة بشكل واضح في التصميم الخارجي إلى الداخلية وأنظمة السلامة.



تكنولوجيا جيتور X70 بلس من الخارج

جيتور x70 بلس 2023



المصابيح الأمامية تأتي بتقنية LED

الإضاءة الأمامية متكيفة

المرايا الخارجية كهربائية ومدفأة ومع ذاكرة

الباب الخلفي كهربائي مع مستشعر القدم

نظام دخول ذكي بدون مفتاح

تكنولوجيا داخلية جيتور x70

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المقاعد الأمامية كهربائية الضبط: 6 اتجاهات لمقعد السائق و 4 اتجاهات لمقعد الراكبنظام الذاكرة لحفظ وضعية الجلوس في مقعد السائقالمقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتبريدشاشة نظام المعلومات والترفيه 10.25 بوصة وشاشة السائق 10.25 بوصةنظام صوتي مع 11 سماعةشاحن لا سلكي للهاتف الذكينظام إضاءة داخلية محيطيةأنظمة السلامة المتقدمة ومساعدة السائقكاميرات 360 درجة وحساسات أمامية وخلفيةنظام تثبيت السرعة المتكيفنظام مانع التصادم الأماميمراقبة المنطقة العمياءتحذير مغادرة المسارنظام تقييد عمل المحرك ضد السرقةالجانب التكنولوجي في سيارة جيتور x70 بلس 2023.. حيث تتحقق الرفاهية والسلامة 4في الختام تتوفر سيارة جيتور x70 بلس فل كامل عند الوكيل الرسمي شركة التوريدات الوطنية بسعر 108,788 ريال سعودي شامل الضريبة مع ضمان المصنع 5 سنوات أو 150,000 كيلو متر، وللمحرك ضمان خاص، 10 سنوات أو مليون كيلو متر أيهما أسبق.