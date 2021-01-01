مزايا أعجبتنا في فورد تيرتوري 2023.. منها فتحة سقف مجهزة لملائمة سوق الخليج

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فورد تيرتوري هي أصغر اس يو في بالوقت الحالي من العلامة الأمريكية في السعودية.. تستهدف الاستخدام داخل المدينة.. تتوفر لدى الوكيلين شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة توكيلات الجزيرة.. من خلال موضوع اليوم نعرفكم على أبرز المزايا التي تعجبنا في السيارة.



المحرك: قوة واقتصادية

بالنسبة لسيارة كروس أوفر للمدينة، فإن محرك السيارة مناسب جداً، 4 أسطوانات بسعة 1.8 لتر بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن متر، يتمتع بكفاءة استهلاك وقود بتصنيف ممتاز: 15.9 كم/ لتر. ويأتي المحرك مقترنًا مع ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي دبل كلتش موجه إلى نظام جر أمامي.



مساحة الجلوس رحبة

تبدو السيارة رحبة من حيث مساحة الجلوس في الداخل، بل تبدو مساحة الأرجل في الخلف أكثر من رحبة بالنسبة لفئتها، ما يضعها بين الفئة المدمجة والفئة المتوسطة رغم أن طول السيارة 4.63 متر؛ بالأرقام حيز الساقين 1,034 مم في الأمام و 971 مم في الخلف.

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ترقيات التكنولوجيا في تيتانيومفورد تيرتوري 2023تيرتوري تيتانيوم (فل كامل) تميزت بترقيات تكنولوجية أكثر من رائعة: شاشة عدادات رقمية بالكامل 12 بوصة ونظام إضاءة محيطية ومرآة الداخلية للرؤية الخلفية بميزة التعتيم التلقائي والمرايا الخارجية قابلة للضبط والطي كهربائيا ومدفأة.. بالعودة للداخلية تجد شاحن لاسلكي ونظام صوت من 8 سماعات بدلا من 6. أيضًا تميزت في جانب السلامة مع 6 وسائد هوائية بدلا من 2، ومثبت سرعة تفاعلي وتحذير التصادم الأمامي مع الفرملة الطارئة والبقاء في المسار مع تحذير المغادرة. وكلها مزايا تخص تيتانيوم فقط.فتحة السقف مناسبة لمنطقة الخليجفتحة السقف في تيرتوري التي تصل إلى السعودية مجهزة لتلائم حرارة الخليج، فقد زودت بطبقة عازلة للحرارة. أيضا تتميز بكونها بانورامية من لوحين تصل للصف الثاني.التكامل مع الهاتف الذكي بشكل قياسيسواء من أجل إبقاء الهاتف مشحونًا أو لتوصيله بنظام المعلومات الترفيهي. يوجد 3 منافذ USB في الأمام ومنفذ في الخلف. أيضا الاقتران مع آبل كاربلاي لا سلكيًا وأندرويد أوتو لا سلكيًا وهذه كلها مزايا قياسية.