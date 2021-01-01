مزايا أعجبتنا في فورد تيرتوري 2023.. منها فتحة سقف مجهزة لملائمة سوق الخليج

فورد تيرتوري هي أصغر اس يو في بالوقت الحالي من العلامة الأمريكية في السعودية.. تستهدف الاستخدام داخل المدينة.. تتوفر لدى الوكيلين شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة توكيلات الجزيرة.. من خلال موضوع اليوم نعرفكم على أبرز المزايا التي تعجبنا في السيارة.
المحرك: قوة واقتصادية
بالنسبة لسيارة كروس أوفر للمدينة، فإن محرك السيارة مناسب جداً، 4 أسطوانات بسعة 1.8 لتر بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن متر، يتمتع بكفاءة استهلاك وقود بتصنيف ممتاز: 15.9 كم/ لتر. ويأتي المحرك مقترنًا مع ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي دبل كلتش موجه إلى نظام جر أمامي.
مساحة الجلوس رحبة
تبدو السيارة رحبة من حيث مساحة الجلوس في الداخل، بل تبدو مساحة الأرجل في الخلف أكثر من رحبة بالنسبة لفئتها، ما يضعها بين الفئة المدمجة والفئة المتوسطة رغم أن طول السيارة 4.63 متر؛ بالأرقام حيز الساقين 1,034 مم في الأمام و 971 مم في الخلف.
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