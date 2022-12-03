أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

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أسعار الذهب

تداولت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في مصر، في الساعات الأولى من ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية عند مستويات الصعود التي سجلها الذهب في نهاية يوم السبت.

سعر الذهب اليوم فى مصر
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1851 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1620 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1388 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 1080 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
صعد سعر جنيه الذهب، 160 جنيهًا خلال يوم السبت، وبلغ سعره اليوم في السوق المحلية، نحو 12960 جنيهًا، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

سعر الذهب اليوم في الدول العربية:
استهل سعر الذهب اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية ليوم السبت وسجل كالآتي:

سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 216.66 ريال.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 198.60 ريال.

سعر الذهب عيار 21 عند 189.57 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 162.49 ريال.

سعر الذهب عيار 14 نحو 126.38 ريال.

سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب عيار 24 نحو 17.37 دينار

سعر الذهب عيار 22 نحو 15.93 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 15.20 دينار.

سعر الذهب عيار 18 نحو 13.03 دينار.

سعر الذهب عيار 14 نحو 10.14 دينار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 212.03 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 194.36 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 185.53 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 159.03 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.69 درهم.



المصدر: بوابه الاهرام

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