أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 4-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 4-12-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، تباينًا نسبيًا بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، و 29.97 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةمصرف أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، و 25.86 للبيع.البنك المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك بلوم مصر: 29.54 جنيه للشراء، و 30.12 للبيع.بنك البركة: 29.54 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، و 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.بنك المشرق: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، و 80.07 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 76.43 جنيه للشراء، و 81.51 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.، وفق أسعار العملات اليوم.