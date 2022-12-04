أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 4-12-2022

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أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 4-12-2022، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، تباينًا نسبيًا بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفية المصرية يومي الجمعة والسبت، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، بحسب شاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.60 جنيه للشراء، و 25.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.87 جنيه للشراء، و 29.97 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك مصر: 24.51 جنيه للشراء، و 24.56 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.56 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.55 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، و 24.61 للبيع.

بنك مصر: 25.47 جنيه للشراء، و 25.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.47 جنيه للشراء، و 25.86 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.59 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 29.54 جنيه للشراء، و 30.12 للبيع.

بنك البركة: 29.54 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.54 جنيه للشراء، و 30.23 للبيع.

بنك مصر: 29.54 جنيه للشراء، و 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 6.32 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك المشرق: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي القطري: 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

بنك مصر: 77.07 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.09 جنيه للشراء، و 80.07 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 76.43 جنيه للشراء، و 81.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.، وفق أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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