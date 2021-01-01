فيديو ابتكار «روبوت ذاتي» قادر على بناء أي شيء



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، روبوتًا يمكنه التجميع الذاتي وبناء أي شيء تقريبًا، بما في ذلك المباني الضخمة، والمركبات، وحتى الطائرات.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أثبت العلماء أن «روبوتات التجميع» والمكونات التي يصنعونها، يمكن أن تكون مصنوعة من نفس المواد، مما يجعل من الممكن للروبوتات العمل بشكل مستقل، وتجميع الأشياء بسرعة على نطاق واسع.



وهذا يعني أنه يمكن استخدام الروبوتات يومًا ما لبناء أي عدد من الهياكل الكبيرة عالية القيمة، بما في ذلك السيارات، والطائرات والمنازل والمزيد.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا للباحثين، تتميز «روبوتات التجميع» هذه في يوم من الأيام بخوارزميات "اتخاذ القرار" التي تمكن الروبوتات من تحديد ما إذا كانت ستبني هيكلًا، أو تنسخ نفسها أو تبني روبوتًا أكبر.اقرأ أيضا.. فيديو| روبوت أميكا يرحب بالزائرين في «متحف دبي للمستقبل»وقال أحد العلماء وراء البحث، البروفيسور نيل جيرشنفيلد، إن العمل يعد خطوة مهمة نحو بناء نظام تجميع آلي ذاتي النسخ، ومستقل بالكامل، وقادر على تجميع هياكل أكبر.