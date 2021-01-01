فيديو ابتكار «روبوت ذاتي» قادر على بناء أي شيء

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، روبوتًا يمكنه التجميع الذاتي وبناء أي شيء تقريبًا، بما في ذلك المباني الضخمة، والمركبات، وحتى الطائرات.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أثبت العلماء أن «روبوتات التجميع» والمكونات التي يصنعونها، يمكن أن تكون مصنوعة من نفس المواد، مما يجعل من الممكن للروبوتات العمل بشكل مستقل، وتجميع الأشياء بسرعة على نطاق واسع.
وهذا يعني أنه يمكن استخدام الروبوتات يومًا ما لبناء أي عدد من الهياكل الكبيرة عالية القيمة، بما في ذلك السيارات، والطائرات والمنازل والمزيد.
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