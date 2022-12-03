أسعار الحديد والصلب اليوم في مصر ..

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أسعار الحديد والصلب

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري، عبر رسالة نصية لعملائها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا مطلع هذا الشهر، ثم تواصل الاستقرار حتى نهاية ديسمبر 2022

أسعار الحديد والصلب في مصر :

حديد عز 20450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

حديد بشاي 21205 جنيها للطن الواحد

حديد شركة السويس للصلب 20350 جنيها

حديد شركة الجيوشي للصلب 20300 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى تسلم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنيها

حديد المراكبي 20330 جنيها للطن

أسعار المصانع الاستثماري 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.

وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الزيادة الجديدة لأسعار المنتج النهائي لحديد التسليح للزيادة المطردة لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك المباشر على ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات التشغيل الأخرى، وذلك بالطبع بخلاف تكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج التي باتت تحتاج لإعادة النظر، نظرًا لعدم تنافسيتها مع الأسواق المحيطة.

المصدر: اليوم السابع

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