تسجل أسعار البلطى 44 جنيها للكيلو والمكرونة الخليجى من 32 لـ 52 جنيها

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تسجل أسعار البلطى 44 جنيها للكيلو والمكرونة الخليجى من 32 لـ 52 جنيها

صورة الخبر: أسعار السمك
أسعار السمك

شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع أمس، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 38 جنيها و44 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 29 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 إلى 105 جنيهات.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 10 إلى 20 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى من 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فقد سجل سعر الكيلو من 350 إلى 450 جنيها، وجمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسجل أسعار البلطى 44 جنيها للكيلو والمكرونة الخليجى من 32 لـ 52 جنيها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72158

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager