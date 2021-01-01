«صفاء طه» قصة كفاح توجت بالحصول على لقب «أصغر سفيرة للسلام»

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قصة ملهمة بطلتها «صفاء طه»، من ذوى القدرات الخاصة والهمم، ابنة محافظة الجيزة، والتي وجه لها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة بعدما استطاعت الفوز بالمركز الأول في مسابقة الفنون التشكيلية على مستوى جامعة القاهرة، متمينًا لها مزيدًا من النجاح والتفوق العلمى والأدبي والفنى، خلال الفترة المقبلة.



صفاء طه الطالبة بالفرقة الأولى كلية إعلام جامعة القاهرة، صاحبة الـ 19 عاما من ذوى القدرات الخاصة والهمم، وإحدى بطلات البوتشي، والتي تمثل رمز التحدي ?تخطت إعاقتها وحوّلتها إلى وقود يدفعها للأمام. احترفت «صفاء» ممارسة رياضة البوتشي، والتي بدأتها منذ 3 سنوات، ونجحت في تحقيق عدد من المراكز الهامة، ومنها حصاد المركز الثالث على مستوى الجمهورية عام 2019، والمركز الثاني عام 2020، ما أهلها ذلك للمشاركة في بطولة العالم، ضمن المنتخب المصري لرياضة البوتشي.



تعتبر «صفاء» مميزة في الرسم التشكيلي وكتابة القصص القصيرة ونشر الثقافة الإيجابية التي تخطت بها حاجز إعاقتها الحركية، وتُوِّجت مؤخرا بالمرتبة الثالثة في تحدي القراءة على? مستوى? مصر، بقلم في فمها تستطيع البطلة «صفاء» رسم لوحات فنية تعبر بها عن العالم المحيط بيها، وتعبر أيضا عن ثقافتها ووعيها بما يدور حولها مبرهنة للعالم بأنها تستطيع رغم تلك الظروف.

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وتوجت كأصغر سفيرة للسلام حول العالم باعتبارها شخصية مؤثرة تكرّس يومياتها ووقتها للعمل التطوعي ونشر المحبة والسلام بين الناس، من خلال قصص قصيرة تؤلفها بنفسها، من بينها «سفيرة السلام الصغيرة».وتحلم صفاء طه «سفيرة السلام الصغيرة» بوصول لوحاتها التشكيلية إلى العالمية ليجوب اسمها العالم، قائلة: «نفسي لوحاتي تلف العالم واسمي يتردد في كل مكان وأبقى مذيعة شاطرة وأفرح أهلي بيا تعبوا معايا».