أهمها التعرض للشمس.. 5 نصائح نفسية لاستقبال الشتاء من غير اكتئاب..

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قد يعاني العديد من الأشخاص مع التغيرات الموسمية باضطراب الاكتئاب الموسمي، وغالباً ما تظهر أعراضه مع بداية فصل الخريف، وتستمر حتى نهاية الشتاء، حيث يحدث هذا بسبب قصر ضوء النهار، وغياب الشمس لمدة طويلة، قد يتسبب في حدوث خمول وقلة حركة عند بعض الأشخاص، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية بعض النصائح النفسية لاستقبال الشتاء بدون اكتئاب وفقًا لما أشار إليها محمد مصطفي الأخصائي النفسي.



نصائح لمواجهة اضطراب الاكتئاب قبل الشتاء:التعرض للشمس:

يفضل الخروج في نزهة قصيرة خلال ساعات النهار والتعرض إلى أشعة الشمس، كذلك زيادة كمية الضوء الطبيعي في منزلك عن طريق فتح الستائر والجلوس بقرب من النوافذ، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى زيادة مستوي السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.



ممارسة الرياضة:

كان هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن ممارسة الرياضة لديها القدرة على علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط بنفس فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، حيث أن الرياضة تساعد على تنظيم النوم بطريقة جيدة، كما تعمل على زيادة الثقة بالنفس، وتعمل على تعزيز احترام الفرد لذاته، لذا أحرصي على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بشكل منتظم، لكي يعزز من تحسين المزاج

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البعد عن العزلة:التعرض الدائم للعزلة قد يؤدي إلى المزيد من الاكتئاب، حيث أن الصديق الواحد للاكتئاب هي العزلة، فمن الضروري البقاء على تواصل مع الأشخاص المقربين، كذلك حضور المناسبات الاجتماعية حتى وإن لم تكن ترغب في ذلك.التطوع في عمل خيري:المشاركة المجتمعية تخلق جواً من البهجة، كذلك تنمي العديد من المهارات واكتساب المعلومات لدى الفرد، وفي حالات الأصابة بالاكتئاب يكون مصدر مهم للخروج من العزلة وممارسة أنشطة جديدة غير مألوفة من قبل.تناول أكل صحي:احرصي على تناول العديد من الفواكه والخضروات الطازجة، كذلك الأطعمة الغنية بالأوميجا-3، والتقليل من النشويات، يساعد على تحسين المزاج، كذلك إن تناول الوجبات الصغيرة المتوازنة يساعد من الحفاظ على الطاقة، كما إن السير على نظام غذائي يقلل من فرص حدوث زيادة في الوزن الموسيمة .