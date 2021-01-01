أهمها التعرض للشمس.. 5 نصائح نفسية لاستقبال الشتاء من غير اكتئاب..

قد يعاني العديد من الأشخاص مع التغيرات الموسمية باضطراب الاكتئاب الموسمي، وغالباً ما تظهر أعراضه مع بداية فصل الخريف، وتستمر حتى نهاية الشتاء، حيث يحدث هذا بسبب قصر ضوء النهار، وغياب الشمس لمدة طويلة، قد يتسبب في حدوث خمول وقلة حركة عند بعض الأشخاص، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية بعض النصائح النفسية لاستقبال الشتاء بدون اكتئاب وفقًا لما أشار إليها محمد مصطفي الأخصائي النفسي.
نصائح لمواجهة اضطراب الاكتئاب قبل الشتاء:التعرض للشمس:
يفضل الخروج في نزهة قصيرة خلال ساعات النهار والتعرض إلى أشعة الشمس، كذلك زيادة كمية الضوء الطبيعي في منزلك عن طريق فتح الستائر والجلوس بقرب من النوافذ، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى زيادة مستوي السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج.
ممارسة الرياضة:
كان هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن ممارسة الرياضة لديها القدرة على علاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط بنفس فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، حيث أن الرياضة تساعد على تنظيم النوم بطريقة جيدة، كما تعمل على زيادة الثقة بالنفس، وتعمل على تعزيز احترام الفرد لذاته، لذا أحرصي على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة بشكل منتظم، لكي يعزز من تحسين المزاج
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