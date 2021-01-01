حيل طبيعية للتخلص من النمل فى المنزل.. الخل الأبيض أبرزها

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صورة الخبر: النمل
النمل

يعتبر النمل من أكثر الحشرات المنزلية المزعجة التي قد تنتشر في المنزل بطريقة سريعة، حيث إن هناك أسبابا كثيرة تتسبب في وجوده، مثل وجود بقايا الأكل أو السكر والعسل، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية حيلا طبيعية للتخلص من النمل في المنزل بدون حدوث أضرار وفقًا لما جاء في موقع bhg.

الخل الأبيض :
يعتبر الخل الأبيض من أكثر أنواع المبيدات الطبيعية التي تساعد في قتل النمل، لذا قومي بوضع القليل من الماء مع القليل من الخل الأبيض، وسوف تلاحظين التخلص من النمل بشكل سريع، نظًرا لأن النمل يختنق من رائحة الخل، لذا قومي برش الخليط في أي مكان قد تكتشفين به النمل، مثل شقوق النوافذ، والعتبات.

فواكه حمضية
قومي باستخدام الفواكه الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، فهي أنواع طاردة للحشرات، لذا قومي بالمحافظة على قشور الليمون والبرتقال المستخدمة، ثم قومي بوضعها بمداخل الأبواب.

القرفة
القرفة من أكثر الأعشاب التي تحتوي على مركبات طبيعية تساهم في قتل النمل، لذا قومي بطحن القرفة، ثم قومي بوضعها داخل مداخل غرف المنزل، سوف تتساعد في طرده، لتميزها بالرائحة القوية، أو يمكن أن تقومي بعمل كرات من القطن محشوة بالقليل من القرفة وضعها في الأماكن الخاصة بالنمل.

ملح
قومي برش الملح حول الزوايا وأركان الحائط ، فالملح يشكل خطرا كبيرا على النمل ويتسبب في بعده عن المكان، ويمكن أيضًا أن تقومي بعمل محلول من الماء المالح وقومي برشه في أركان المنزل والغرف والمطبخ.

فلفل أسود
الفلفل الأسود من الروائح المزعجة للنمل، ويسبب له حالة من الاختناق، قومي برشه حول مناطق خروج النمل، أو قومي بخلطه بالقليل من الماء ورشه كنوع من أنواع المبيدات الحشرية الطبيعية.

المصدر: اليوم السابع

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