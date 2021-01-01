حيل طبيعية للتخلص من النمل فى المنزل.. الخل الأبيض أبرزها

يعتبر النمل من أكثر الحشرات المنزلية المزعجة التي قد تنتشر في المنزل بطريقة سريعة، حيث إن هناك أسبابا كثيرة تتسبب في وجوده، مثل وجود بقايا الأكل أو السكر والعسل، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية حيلا طبيعية للتخلص من النمل في المنزل بدون حدوث أضرار وفقًا لما جاء في موقع bhg.
الخل الأبيض :
يعتبر الخل الأبيض من أكثر أنواع المبيدات الطبيعية التي تساعد في قتل النمل، لذا قومي بوضع القليل من الماء مع القليل من الخل الأبيض، وسوف تلاحظين التخلص من النمل بشكل سريع، نظًرا لأن النمل يختنق من رائحة الخل، لذا قومي برش الخليط في أي مكان قد تكتشفين به النمل، مثل شقوق النوافذ، والعتبات.
فواكه حمضية
قومي باستخدام الفواكه الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، فهي أنواع طاردة للحشرات، لذا قومي بالمحافظة على قشور الليمون والبرتقال المستخدمة، ثم قومي بوضعها بمداخل الأبواب.
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