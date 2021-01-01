فوائد عصير قصب السكر الصحية

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عصير قصب السكر

تحصل المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة الأخرى على مذاقها من السكريات المضافة. بدأت العديد من العلامات التجارية في الإعلان عن السكريات "الطبيعية" في منتجاتها. لكن السكريات الطبيعية المزعومة ليست أكثر صحة من سكر المائدة. ‌

ومع ذلك ، يُعتقد أن عصير قصب السكر ، سواء كان مخمورًا بمفرده أو في عصائر الفاكهة ، والمشروبات المختلطة ، وغيرها من المشروبات ، له فوائد صحية. قد يقول بعض الناس في بعض البلدان الاستوائية أنها مغذية، وفقا لما نشره موقع webmd

ما هي مشروبات قصب السكر؟
ينشأ السكر من عشب يسمى قصب السكر. يتم حصاد سيقان القصب ، وهرسها معًا ، وعصرها ، وتنقيتها ، وتبريدها ، وتقسيمها إلى سكر مائدة.

ويأتي عصير قصب السكر من منتصف عملية إنتاج السكر. بمجرد أن يتم عصر قصب السكر وتصفيته ، فإنه يبرد إلى قوام شراب. في هذه المرحلة ، يمكنك تسميتها عصير قصب السكر. تحتوي مشروبات قصب السكر على عصير قصب السكر والماء كأساس لها.

كيف يمكن لعصير قصب السكر أن يحسن صحتك

يعزز التبول الصحي وصحة الكلى

يمكن استخدامه كملين
يقلل الالتهاب

يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة

يعمل كمطهر

يحمي من اليرقان من خلال مساعدة الكبد

جيد كمنشط طبي شامل

مضاد للالتهابات (يقلل من التورم والاحمرار والألم)

مسكن (يخفف الآلام)

خافض لنسبة السكر في الدم (يخفض مستويات السكر في الدم)

مدر للبول (يحسن التبول)

وقائي للكبد (يحمي الكبد )

ليس كل شيء للشرب. لكن بعض فوائد عصير قصب السكر لا تأتي بالضرورة من شربه. على سبيل المثال ، لاستخدام عصير قصب السكر على الجرح ، يمكنك وضع العصير بنوع من المسحة.

جيد للرياضيين. أصبح عصير قصب السكر منافسًا قويًا ضد أنواع المشروبات الرياضية المتنوعة الموجودة في السوق. هدفت إحدى الدراسات إلى معرفة تأثير عصير قصب السكر على أداء الرياضيين وحرق الوقود.

المصدر: موقع webmd

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