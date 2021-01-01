التعليم :ضوابط لامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة



امتحانات الإلكترونية للثانوية العامة امتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة والتنبيه على جميع المدارس بإتخاذ اللازم نحو الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني والتنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت من خلال إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول.



وطالبت الوزارة المدارس بضرورة مراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتأكد من التالى:



_ صلاحية الأجهرة وعدم وجود أعطال واتخاد اللازم مع الدعم الفني للاصلاح.



_ تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس ) .



_تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية.



_تحميل أخر إصدار من تطببق الاختبارات الإلكترونية سويفت أسس.



4- اتخاد الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات لإدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونبة وتقديم الدعم الفنى والمشاركة مع واضعى الأسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية.



- التنبيه على الموحهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الإلكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني.



- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل إحدى مدارس الثانوى العام بالادارة، والمجهزة والصالحة والمتصله تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الألي بالمدرسة .

