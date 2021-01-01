كأس العالم 2022 l هولندا أول الواصلين لربع النهائي .. فيديو

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هولندا أطاحت بالولايات المتحدة

أصبح المنتخب الهولندي أول الواصلين إلى دور ربع النهائي في مونديال 2022، بعد انتصاره "المريح" على الولايات المتحدة، مساء السبت.

هولندا 3-1 الولايات المتحدة

الملعب: استاد خليفة الدولي
المدينة: الدوحة
دور الـ16
الحكم: البرازيلي ويلتون سامبايو
وعلى استاد خليفة الدولي في الدوحة، حققت "الطواحين الهولندية" انتصارا مقنعا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

وحسمت هولندا اللقاء من الشوط الأول، بفضل هدفين لميمفس ديباي ودايلي بليند، جاءا بنفس الطريقة، بفضل تمريرتين أرضيتين من نفس اللاعب، دينزل دامفريس.

وقلصت الولايات المتحدة الفارق، بفضل هدف للمهاجم هاجي رايت، جاء في الدقيقة 76، قبل أن يعود نجم اللقاء، الهولندي دينزل دامفريس ليسجل الهدف الثالث "للطواحين" في الدقيقة 82.

وودعت الولايات المتحدة المونديال بهذه الهزيمة، بعد أن قدمت بطولة جيدة، تعادلت فيها مع إنجلترا وحققت انتصارا تاريخيا على إيران.

وفي الدور ربع النهائي، ستواجه هولندا الفائز من مواجهة الأرجنتين وأستراليا، التي ستقام لاحقا ليلة السبت.
https://www.yallakora.com/world-cup/2767/Video/1374815?fbclid=IwAR0LheojzMsb-O2-5F7lTQtuqqkIww6cdghBuPQTmKcj15-FEk5JbPAo6x4

المصدر: skynewsarabia

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