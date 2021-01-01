أعراض المرحلة الرابعة من السرطان



مرض السرطان مرض السرطان

يرتفع خطر الوفاة من السرطان، عندما يتجاهل الأشخاص أعراضه لينتشر في جميع أنحاء الجسم، لذلك فإن الاكتشاف المبكر للسرطان هو أحد الاستراتيجيات الرئيسية لمكافحة هذا المرض في جميع أنحاء العالم.



وهناك ثلاثة أعراض مرتبطة بسرطان المرحلة الرابعة، وفي دراسة تم تحليل أعراض كل مرحلة لأكثر من 7 آلاف مريض بالسرطان ووجد أن 80 في المائة من الأشخاص لديهم ثلاثة أعراض متشابهة في الجزء العلوي من الجسم في المرحلة الرابعة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.



كيف تعرف المرحلة الرابعة من السرطان

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ووفقًا لموقع Cancer.net، يتم تشخيص المرحلة الرابعة من السرطان عندما ينتشر المرض من موقعه الأصلي إلى عضو آخر ليشار إلى هذا عادة باسم السرطان المتقدم أو النقيلي حيث يكون من الصعب جدًا علاج السرطان في هذه المرحلة، مما يجعل فرص بقاء المريض على قيد الحياة ضئيلة للغاية.تظهر هذه الأعراض في المرحلة الأخيرة من السرطانعقدة العنقألم صدرألم في الظهرالعلامات الشائعة للسرطانوتعتمد العلامات والأعراض التي يسببها السرطان على الجزء المصاب من الجسم، لكن هذه العلامات المرتبطة بالسرطان شائعة:إعياءعقدةفقدان الوزن أو زيادتهتغير في لون البشرةتغيير في عادات الأمعاءسعال أو ضيق في التنفسصعوبة في البلععسر الهضم المستمر أو عدم الراحةآلام العضلات أو المفاصل المستمرةتعرق ليليبسبب السرطانيتم تشخيص معظم أنواع السرطان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ومع ذلك فإن الأشخاص من جميع الفئات العمرية معرضون لخطر الإصابة بالسرطان بصرف النظر عن هذا، ويزيد خطر الإصابة بالسرطان بسبب عوامل مثل التدخين وإدمان الكحول ونمط الحياة المستقرة والتاريخ العائلي والحالة الصحية والبيئة.الوقاية من السرطانأسهل طريقة للوقاية من السرطان هي تشخيصه في مراحله المبكرة، فيتم تشخيص العديد من الأشخاص بالسرطان في المرحلة الرابعة، حيث تكون فرص البقاء على قيد الحياة أقل بكثير في مثل هذه الحالة، فانتبه لأعراضه وقم بإجراء فحوصات منتظمة واتبع عادات صحية.