فيديو l أحمد كريمة يجيب .. ما علاقة دوران الأغنام في دائرة باقتراب نهاية العالم

علق الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر على ظاهرة دوران بعض الأغنام في دائرة واحدة وبشكل غريب.
وأضاف "أحمد كريمة" خلال حواره التليفزيوني في قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالدين أو بنهاية العالم واقتراب يوم القيامة، موضحا أن هناك بعض العلماء في غير الشأن الديني قالوا ربما يكون هناك احساس معين تجاه تلك الغنم قد يكون زلازل أو براكين جعلهم يدورون هكذا، متابعا "مفيش اي مرجعية دينية لذلك الحدث".
ومن جانبه كشف يحيى مدبولي الباحث بـ معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن سبب دوران أغنام في الصين في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة.
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