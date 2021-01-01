فيديو l أحمد كريمة يجيب .. ما علاقة دوران الأغنام في دائرة باقتراب نهاية العالم



علق الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر على ظاهرة دوران بعض الأغنام في دائرة واحدة وبشكل غريب.



وأضاف "أحمد كريمة" خلال حواره التليفزيوني في قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالدين أو بنهاية العالم واقتراب يوم القيامة، موضحا أن هناك بعض العلماء في غير الشأن الديني قالوا ربما يكون هناك احساس معين تجاه تلك الغنم قد يكون زلازل أو براكين جعلهم يدورون هكذا، متابعا "مفيش اي مرجعية دينية لذلك الحدث".



ومن جانبه كشف يحيى مدبولي الباحث بـ معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن سبب دوران أغنام في الصين في حلقة دائرية عكس عقارب الساعة.

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وقال يحيى مدبولي في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: "هناك تفسيرات كثيرة للحركة الدائرية للأغنام على السوشيال ميديا".وأضاف يحيى مدبولي: "ظاهرة دورات حيوانات في حركة دائرية حدثت في فترات وسنوات ماضية".وتابع "هناك أمراض تجعل الحيوانات تدور في حركات دائرية وأنماط ترتبط بسلوكيات الحيوانات".وأوضح أن المعلومات المتاحة حول دوران الأغنام في حركة دائرية غير كافية للوصول إلى نتيجة علمية محددة.