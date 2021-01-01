صورة .. ضجة في جامعة حلوان بسبب سؤال عن الشريعة اليهودية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › صورة .. ضجة في جامعة حلوان بسبب سؤال عن الشريعة اليهودية

صورة الخبر: ورقة الأجابة
ورقة الأجابة

أثارت نسخة لورقة إجابة في الامتحانات النصفية لطالب مصري بجامعة حلوان عن أسئلة الامتحان ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث جاءت إجاباته غير عادية وهزلية ساخرة.

وأجاب الطالب ردا عن السؤال الأول "تكلم عن عصر القبيلة في الشريعة اليهودية؟."، "عصر القبيلة إيه كلها عالبايظ".. وفي إجابته على السؤال الثاني: "تكلم عن عقوبة الحرمان في الشريعة اليهودية؟"، كتب: "مفيش حرمان طول ما معيش.. سنأخذ من كل رجل قبيلة".

وقال حسام محمد القناوي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة حلوان، صاحب ورقة إجابات الامتحان إنه "كان لا يقصد أي شيء على وجه الإطلاق من تلك الإجابات، مؤكدا أنها كانت على سبيل الهزار والضحك فقط لا غير".

وأضاف أن تلك الإجابات كانت في مادة تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، لافتا إلى أنها كانت بعد انتهاء الامتحان النصفي وتسليم الورقة الخاصة به.

وأشار إلى أن هناك طالبا آخر لم يقم بتسليم ورقة الامتحان الخاصة به فقمت بأخذها وكتبت تلك الإجابات على سبيل الهزار مع الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا أنه معروف بين الطلاب والأساتذة ويعلمون أنه يحب الهزار طوال الوقت.

يذكر أن تلك الورقة والإجابات الخاصة بالطالب أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك"، معتبرين أن هذا غير لائق بالمرة ولا يصدر من طالب جامعي في "سبيل الروشنة والضحك، لأنه سوف يعرض نفسه لأى إجراء قانوني لكي يتم معاقبته على ما قام به".

المصدر: القاهرة 24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صورة .. ضجة في جامعة حلوان بسبب سؤال عن الشريعة اليهودية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2289

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager