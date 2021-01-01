صورة .. ضجة في جامعة حلوان بسبب سؤال عن الشريعة اليهودية

أثارت نسخة لورقة إجابة في الامتحانات النصفية لطالب مصري بجامعة حلوان عن أسئلة الامتحان ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث جاءت إجاباته غير عادية وهزلية ساخرة.
وأجاب الطالب ردا عن السؤال الأول "تكلم عن عصر القبيلة في الشريعة اليهودية؟."، "عصر القبيلة إيه كلها عالبايظ".. وفي إجابته على السؤال الثاني: "تكلم عن عقوبة الحرمان في الشريعة اليهودية؟"، كتب: "مفيش حرمان طول ما معيش.. سنأخذ من كل رجل قبيلة".
وقال حسام محمد القناوي، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة حلوان، صاحب ورقة إجابات الامتحان إنه "كان لا يقصد أي شيء على وجه الإطلاق من تلك الإجابات، مؤكدا أنها كانت على سبيل الهزار والضحك فقط لا غير".
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