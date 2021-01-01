هيئة الرقابة الإدارية : ضبط قضية فساد كبيرة بالدولار

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على منتحل صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية وتكوينه تشكيلا عصابيا للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول.
واستخدم الجاني مستندات مزورة وقام باصطناع أختام رسمية وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.
وبتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.
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