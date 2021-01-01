هيئة الرقابة الإدارية : ضبط قضية فساد كبيرة بالدولار



قضية فساد كبيرة قضية فساد كبيرة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على منتحل صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية وتكوينه تشكيلا عصابيا للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول.



واستخدم الجاني مستندات مزورة وقام باصطناع أختام رسمية وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسؤول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.



وبتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.

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وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر فقد تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.