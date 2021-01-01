مفاجأة .. بايدن قد يستقيل قبل نهاية ولايته بسبب تورطه في قضايا فساد

صرح أستاذ كلية الفلسفة والسياسة في جامعة موسكو الحكومية، بوريس ميجويف، بأن نشر فضائح نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على "تويتر" قد يتسبب باستقالته المبكرة.
وأوضح ميجويف، أن فضيحة حاسوب هانتر بايدن، التي انتشرت عبر الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، ستدفع الحزب الجمهوري للمطالبة بفتح تحقيق بالقضية، ما قد يتسبب بخسارة بايدن لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة خلال العام المقبل.
وأكد، أن استحواذ ماسك على موقع "تويتر" لم يأت من قبيل الصدفة، وأن قوى سياسية أمريكية منافسة لبايدن تقف خلفه، ما سيمنحها فرصا أكبر في المعركة الانتخابية ضده، مشيرا إلى أن إدارة بايدن لن تتمكن من مجابهة هذه الموجة الموجهة بشكل استراتيجي ممنهج.
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