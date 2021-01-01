كأس العالم 2022 l القنوات الناقلة لمباراتي هولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا (ترددات)

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أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عدم نقل مباراة أمريكا وهولندا والأرجنتين وأستراليا في افتتاح دور الـ 16 لبطولة كأس العالم الذي ينطلق اليوم السبت.



ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الهولندي في تمام الساعة الخامسة مساءًا فيما تلعب الأرجنتين مع أستراليا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.



ولم تدرج مجموعة قنوات بي إن سبورتس المباراتين في جدول البث للقناة المفتوحة حيث أذاعت القناة القطرية حتى الأن 16 مباراة من أصل 22 أعنلت عن إذاعتها مجاناً.

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طالع أيضا .. تعرف على عدد المباريات المتبقية لمشاهدتها مجاناً عبر بي إن سبورتسولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:القمر: استرا 4 شرقالقناة: RZRالتردد: 12736الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:5000القمر: يوتلسات 9 شرقاًالقناة: tvtالتردد: 11900الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:27500القمر: تركسات 42 شرقاًالقناة: trt1التردد: 11096الاستقطاب: أفقيمعدل الترميز:30000