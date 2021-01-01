كأس العالم 2022 l القنوات الناقلة لمباراتي هولندا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا (ترددات)

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كأس العالم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عدم نقل مباراة أمريكا وهولندا والأرجنتين وأستراليا في افتتاح دور الـ 16 لبطولة كأس العالم الذي ينطلق اليوم السبت.

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الهولندي في تمام الساعة الخامسة مساءًا فيما تلعب الأرجنتين مع أستراليا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ولم تدرج مجموعة قنوات بي إن سبورتس المباراتين في جدول البث للقناة المفتوحة حيث أذاعت القناة القطرية حتى الأن 16 مباراة من أصل 22 أعنلت عن إذاعتها مجاناً.

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ولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:
القمر: استرا 4 شرق
القناة: RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً
القناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً
القناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:30000

المصدر: yallakora

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