فيديو .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الأيام المقبلة|تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر
وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “تن”، إن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر، مشيرة إلى أن البلاد مازالت في فضل الخريف :"هنحس بالأجواء الشتوية بشكل تدريجي"، لافتة إلى أنه على مدار هذا الأسبوع تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية.
زيادة فترات سطوع أشعة الشمس
وأضافت “غانم" أن الأمطار ستنحصر فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، منوهة إلى أن فرص الأمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية، معقبة: “مفيش منها قلق تمامًا”، لافتة إلى أنه نظرًا لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس في بعض الأيام.
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