خبير .. هذه هي طريقة الأستفادة من كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

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صورة الخبر: طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة


كتيب المفاهيم اثار قلق العديد من طلاب الثانوية العامة وآثار لغط كثيرا بعد إعلان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلبة خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام.

وفي هذا السياق أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن تزويد الطالب قبل الامتحان بورقة المفاهيم العلمية المطبق على طلاب الثانوية العامة 2023 نظام متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة، وتعد خطة فى طريق تطوير العملية التعلمية التى نعيشها فى الوقت الراهن، وهي تأتى من فكرة التحول التعليمي من أسلوب الحفظ و التذكر الي أسلوب الفهم والتفكير كأهداف أساسية لأي عملية تعلم نهدف منها الي تنمية مهارات التفكير العليا لاهداف التعلم

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطالب المذاكر سيتمكن من الاستعانة الجديدة بكتيب المفاهيم في الإجابة عن الامتحان، قائلا: "الطالب المذاكر وعارف المنهج هيبقي عارف كل مفهوم متصل بأي جزء في المنهج وعارف إيه المعلومة اللي هيدور عليها".

وأشار الخبير التربوي، إلى أن كتيب المفاهيم يوفر على الطالب كل ما كان يجب أن يحفظه ويضعه المجموعة التي تراجع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وسيكون مفيدًا ووافيًا للطلاب، وسيتم وضع كل ما له علاقة بالامتحان فيه و يتسلمه الطالب مع ورقة الامتحان وسوف يحتوي على جميع القوانين في المواد العلمية وسيكون به جميع المفاهيم الموجودة في المواد الأدبية وسيكون محدد على الموضوعات التي يتناولها الامتحان فقطوو يشمل كل ما يحتاجه الطالب من المنهج.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023
وأشار إلى أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 التي أعدها المركز القومي للامتحانات هي :

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية
عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

ألية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023
سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics

وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة

سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

المصدر: elbalad

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