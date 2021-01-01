خبير .. هذه هي طريقة الأستفادة من كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

كتيب المفاهيم اثار قلق العديد من طلاب الثانوية العامة وآثار لغط كثيرا بعد إعلان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلبة خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام.
وفي هذا السياق أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن تزويد الطالب قبل الامتحان بورقة المفاهيم العلمية المطبق على طلاب الثانوية العامة 2023 نظام متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة، وتعد خطة فى طريق تطوير العملية التعلمية التى نعيشها فى الوقت الراهن، وهي تأتى من فكرة التحول التعليمي من أسلوب الحفظ و التذكر الي أسلوب الفهم والتفكير كأهداف أساسية لأي عملية تعلم نهدف منها الي تنمية مهارات التفكير العليا لاهداف التعلم
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطالب المذاكر سيتمكن من الاستعانة الجديدة بكتيب المفاهيم في الإجابة عن الامتحان، قائلا: "الطالب المذاكر وعارف المنهج هيبقي عارف كل مفهوم متصل بأي جزء في المنهج وعارف إيه المعلومة اللي هيدور عليها".
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