محظورات الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية .. التعليم العالى يحددها



الانتخابية للاتحادات الطلابية الانتخابية للاتحادات الطلابية



انطلقت الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لخريطة ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.



محظورات الدعاية الانتخابية

ونصت المادة 18 فى اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية على أنه يحق للمرشحين القيام بـ الدعاية الانتخابية وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الطائفية أو الحزبية فى الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية.



وفيما يلى أبرز محظورات الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية:

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1 - الدعاية السياسية2 - الدعاية الدينية والطائفية3- الشعارات الحزبية4 - الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية5 - اتلاف الجدران بالجامعة6 - اتلاف الأشجار7 - كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات8 - استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالى يستبعد المرشححددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط وضوابط الدعاية الانتخابية، التي سيقوم طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالعمل عليها خلال مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت طبقًا للجدول المعلن والمعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وتستمر الدعاية الانتخابية بالجامعات لطلاب اتحادات الطلاب لمدة 3 أيام يسمح لهم باستخدام الدعاية الانتخابية المتماشية مع الأعراف الجامعية، مع الابتعاد عن المحظورات التي حددتها الوزارة وهي: استخدام الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية، وكذلك الشعارات السياسية والحزبية، ومخالفة الآداب العامة والتقاليد الجامعية، فضلًا عن عدم لزق الورق على حائط القاعات وأيضًا استخدام أي وسائل إعلانات منافية للأعراف الجامعية وعدم استخدم عبارات منافية للأعراف الجامعية.وفي وقت سابق، تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.وأشار التقرير إلى إعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد رجوع أصحاب التظلمات وحذف الأسماء المطعون فيها بطعون مقبولة، وتضمنت الكشوف المعلنة 14086 طالبًا، 12756 طالبة بإجمالي 26842 طالبًا وطالبة.