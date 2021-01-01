كأس العالم 2022 l نجم المغرب: هذا مفتاح الفوز على إسبانيا



عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي

شدد عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي على قدرة منتخب المغرب تخطي عقبة إسبانيا.



ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.



وتعرض لوزا للإصابة قبل انطلاق منافسات كاس العالم ما حرمه من التواجد مع المنتخب المغربي في المونديال.

قد يعجبك أيضا...

وقال لوزا عبر "البطولة" المغربي: "إسبانيا تحرص دوما على الاحتفاظ بالكرة، لكن إذا اعتمدنا نفس التنظيم الدفاعي الذي خضنا به المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات، فبإمكاننا مجاراتهم ولم لا التغلب عليهم".وأضاف "أنا سعيد وفخور بما حققه المنتخب المغربي، مسرور للاعبين وكذلك للمدرب، لقد كتبنا تاريخا جديداً. إن الجماهير المغربية تستحق هذه الفرحة بعد عقود لم نخطو فيها مثل هذه الخطوة".وعن إصابته أوضح "إصابتي تركت لدي إحساسا صعبا، ليس من السهل رؤية اللاعبين يخوضون هذه المسابقة وأنا غائب عنها".وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.Imageمنتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.