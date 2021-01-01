كأس العالم 2022 l تعرف علي مواعيد مباريات دور ال16 و القنوات الناقلة

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كأس العالم 2022 l تعرف علي مواعيد مباريات دور ال16 و القنوات الناقلة


انتهت دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 المقامة في قطر بوجود أكثر من مفاجآة على رأسها خروج ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول، وصعود اليابان وكوريا الجنوبية.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

ما هي القنوات الناقلة لثمن نهائي كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.

وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".

بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات دور الـ16 عبر قنوات الكأس اكسترا.

وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.
مواعيد مباريات باقي الأدوار الإقصائية

الدور ثمن النهائي من 3 إلى 6 ديسمبر

الدور ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبر

الدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبر

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبر

النهائي يوم 18 ديسمبر

مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم

هولندا ضد أمريكا - 3 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد خليفة الدوري

الأرجنتين ضد أستراليا - 3 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد أحمد بن علي

فرنسا ضد بولندا - 4 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامة

إنجلترا ضد السنغال - 4 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيت

اليابان ضد كرواتيا - 5 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الجنوب

البرازيل ضد كوريا الجنوبية - 5 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد 974

إسبانيا ضد المغرب - 6 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليمية

البرتغال ضد سويسرا - 6 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل

المصدر: filgoal

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