

كأس العالم 2022 l تعرف علي مواعيد مباريات دور ال16 و القنوات الناقلة كأس العالم 2022 l تعرف علي مواعيد مباريات دور ال16 و القنوات الناقلة



انتهت دور المجموعات من كأس العالم في نسخته الـ22 المقامة في قطر بوجود أكثر من مفاجآة على رأسها خروج ألمانيا وبلجيكا من الدور الأول، وصعود اليابان وكوريا الجنوبية.



وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.



ما هي القنوات الناقلة لثمن نهائي كأس العالم 2022؟

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تنقل مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط حصريا على قنوات بي إن سبورت.وستذاع المباريات كما هي العادة في البطولات الكبرى عبر قنوات "beIN SPORTS MAX".بالإضافة إلى ذلك، تنقل مباريات دور الـ16 عبر قنوات الكأس اكسترا.وتذاع بعض المباريات على القنوات المفتوحة يتم الإعلان عنها في يومها.مواعيد مباريات باقي الأدوار الإقصائيةالدور ثمن النهائي من 3 إلى 6 ديسمبرالدور ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبرالدور نصف النهائي يومي 13 و14 ديسمبرمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 17 ديسمبرالنهائي يوم 18 ديسمبرمباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالمهولندا ضد أمريكا - 3 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد خليفة الدوريالأرجنتين ضد أستراليا - 3 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد أحمد بن عليفرنسا ضد بولندا - 4 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الثمامةإنجلترا ضد السنغال - 4 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد البيتاليابان ضد كرواتيا - 5 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد الجنوبالبرازيل ضد كوريا الجنوبية - 5 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد 974إسبانيا ضد المغرب - 6 ديسمبر - 5:00 مساء - استاد المدينة التعليميةالبرتغال ضد سويسرا - 6 ديسمبر - 9:00 مساء - استاد لوسيل