فيديو.. أمين الفتوى يوضح كيفية الوقاية من السحر والحسد



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان

بتحصلي عكوسات طول الوقت،ماهي علامات الحسد والسحر؟..سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال الشيخ عويضة عثمان، إن التوكل على أصبح ضعيفا في أيامنا وكل ما فوض الإنسان أمره إلى الله لا ينتبه لساحر ولا لحاسد، لأن هذا الكون له رب حكيم هو الذي يدبر أمره،الساحر والحاسد لا يدبران أمرا،ولا يغيران قدرا،ولا يجلبان نفعا أو يمنعان ضرا.



وأكد أمين الفتوى،أن النافع الضار الوحيد في هذا الكون الله سبحانه وتعالى،فيجب على الإنسان أن يوقن بهذا الأمر ويطمئن،والحل هو اللجوء إلى الله والمحافظة على أذكار الصباح والمساء،والمداومة على قرأة آية الكرسي والمعوذتين،ورقية نفسه كما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

قد يعجبك أيضا...

طريقة الرقية الشرعية للنفسامسك جبهتك كل يوم وقول بسم الله الشافي اللهم رب الناس اذهب البأس أشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما، قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق، قول بسم الله ارقيني من كل شئ يؤذني من شر كل نفس او عين حاسدا الله يشفيني بسم الله ارقيني، وكان رسول الله يجمع يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وينفخ ثلاثا ويمسح ما استطاع من جسمه يفعل هذا الامر 3 مرات، حصن حصين من شياطين الأنس والجن .